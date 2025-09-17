Асдис Ран с нов зет – дъщеря ѝ Виктория хвана полски кикбоксьор, вече национал и участник на световното първенство в Италия

Ледената кралица Асдис Ран вече се хвали със зет – и то не кой да е, а голямата надежда на световния кикбокс Норберт Шимчик. Полякът е новата любов на дъщеря ѝ Виктория и вече е избран за националния тим на Полша.

„Имах щастието да приветствам този невероятен зет в семейството преди няколко месеца. Той е силен, решителен, има златно сърце и се грижи невероятно за моята малка принцеса. Радвам се да съобщя, че вече е избран за полския национален отбор по кикбокс и ще се състезава на WTKA Unified World Championships 2025 в Тоскана, Италия, през октомври“, обяви Асдис.

„Виктория и аз, разбира се, ще бъдем там, за да го подкрепяме докрай. Поздравления, Норберт – невероятно се гордеем с теб и упорития ти труд!“, допълни тя. Спортистът вече тренира на пълни обороти за световното, а семейството на Асдис е готово да го аплодира от първия ред.