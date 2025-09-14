Мария Илиева сто килограма

Мария Илиева призна, че по време на втората си бременност е стигнала шокиращите 100 килограма и дори не е искала да се показва публично. Днес, на 47 години, певицата е по-слаба и по-щастлива от всякога.

След раждането на дъщеря си София, отслабването се оказало истинска битка. „Страхувах се как ще сваля излишните кила и дали ще имам сили да се върна на сцената”, казва звездата. С професионална помощ, специален режим и серии процедури тя връща формата си. „Резултатите са очевидни и говорят сами за себе си”, категорична е Илиева, която отказва да потвърди слуховете за модерни препарати за контрол на теглото.

Днес певицата живее в хармония с бизнесмена Александър Междуречки, който се грижи и за сина ѝ от предишна връзка. „С моя човек съм толкова щастлива, двамата сме в хармония”, казва тя. Илиева вече не вини съдбата за неуспехите в любовта: „Вината си беше изцяло моя. Преди не бях готова за връзка”.