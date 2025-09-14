Магдалена Томова без мъж до себе си

Магдалена Томова, финалистка от третия сезон на „Ергенът“ и водеща на „Диви и красиви“, призна, че и до днес е без мъж до себе си.

След драматичния финал на шоуто, когато Алекс остави нея и Надежда да чакат напразно, голямата любовна история така и не дошла. Въпреки че наближава 40, Маги не смята това за проблем.

„Чувствам се добре и вярвам, че когато е писано, правилният човек ще се появи”, категорична е тя. Томова е убедена, че жените на нейната възраст са подложени на излишен натиск да хванат „последния влак“, но отказва да прави компромиси с чувствата си или да живее според чуждите очаквания.