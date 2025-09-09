COVID НАСТЪПВА: Новата вълна удря с 30% ръст седмично, пикът се чака в края на септември – проф. Ива Христова предупреждава за двойно повече заразени

Случаите на COVID-19 в България растат лавинообразно – увеличават се с около 30% на седмица и скоро броят им ще се удвои. Това алармира проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Според нея официалната статистика е занижена, защото много хора се изследват само с домашни тестове, но данните ясно очертават нова вълна.

Тревожната тенденция не е само у нас – в Европа ръстът е още по-сериозен, близо 50% за месец: от 22 000 случая през юли до 35 000 през август.

Засега болестта протича сравнително леко, но хоспитализациите вече се увеличават. Основните симптоми, при които шансът за COVID е висок, са: силна отпадналост, температура над 38 градуса, болки в гърлото, кашлица и хрема. Ако температурата не спада до третия ден или кашлицата се задълбочи, лекарска помощ е задължителна – особено за хора с хронични заболявания.

Препоръката на експертите е ясна – изолация поне за седмица. Това е нужно както за пълно възстановяване, така и за да не се разпространява вирусът нататък.

Проф. Христова е категорична: пикът на новата вълна ще е в края на септември.