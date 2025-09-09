Фолксензация: Таня Боева на 52 стана модел, записва нови песни и рекламира бански, парфюми и хотели – „Преливам от енергия и изглеждам уникално!“

Фолкдивата Таня Боева направи неочаквано признание – броени дни преди 52-ия си рожден ден тя официално влиза в модния бизнес като модел. Изпълнителката на „Полудяваш ли“ не крие, че предложенията валят – от козметични брандове и производители на дрехи до компании за бански костюми и дори хотели.

„Много ме търсят да популяризирам продуктите им. Явно хората ме харесват физически… Истината е, че съм в топформа. Не само пея, но изглеждам уникално и съм благодарна, че в този период от живота буквално преливам от енергия“, казва Боева.

Певицата подчертава, че приема рекламни ангажименти само с марки, които самата тя харесва: „Важно е да отразявам нещата такива, каквито са. Не натрапвам – хората сами решават“.

Успоредно с модните проекти Боева работи и върху нови песни с аранжори като Даниел Ганев, Деян Асенов и Боби Павлов. Натовареният график не я плаши – напротив, тя се зарежда и от сцената, и от семейните пътувания със съпруга си и сина им Росен.

„Живеем във време, в което възрастта не е порок, а привилегия. Та затова моделствам на почти 52!“, заключава първата и единствена попфолк изпълнителка, носителка на „Златния Орфей“.