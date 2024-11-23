Мартин Карбовски явно е гледал Биг Брадър и не е устоял на възможността да го коментира във Фейсбук.
Помощ от приятел: Какво работят двамата Георги от Биг Брадър?:), пише той.
А Ивоне?!
Ето част от коментарите:
Слава на Тангра, че изобщо нямам понятие! Радвам се, че не ги гледам 😄
Искаме Карбовски в Къщата.
Радвам се господин Карбовски, че гледате телевизия и то не каква да е, а БТВ!
Биг Брадър е образователно предаване, израснало не едно, а цели две поколения деца!
Не знам дали сте запознат, но супер Марио ще спечели.
Наща група така реши, а тя каквото реши никой не може да оспори.
Отговор от Patreon: не ни занимавай с амеби, а пускай Дугин.