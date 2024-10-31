С решение ЦИК обяви имената на новите 240 депутати в 51-вото Народно събрание.

Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов избра да е представител от 25-и МИР в София и освободи място в листата в Пловдив, където също беше избран за депутат.

Съпредседателите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Асен Василев и Кирил Петков ще са депутати съответно от Хасково и от София.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов избра да представлява Варна като народен представител.

Делян Пеевски от ДПС – Ново начало предпочете листата в Благоевград и се отказа от тази в Хасково.

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев ще е депутат от 25-ти МИР в София, като се отказа от район Пловдив.

Джевдет Чакъров от Алианса за права и свободи посочи пред ЦИК, че ще е депутат от Силистра.

Тошко Йорданов предпочете листата на „Има такъв народ“ във Варна и освободи място в тази от Бургас.

Освен това отказалата се вчера да е депутат от листата на „Има такъв народ“ в Плевен Христинка Иванова днес оттегли заявлението си и пожела отново да бъде върната в листата на партията.

Мехмед Зейнел от старозагорската листа на ДПС – Ново начало също се отказа да бъде посочван за избран за депутат и бе заличен от списъка.

Решението на ЦИК, с което се посочват избраните за депутати, е изпратено за обнародване в Държавен вестник.

Ето как се разпределят мандатите в 51-вото Народно събрание:

– ГЕРБ-СДС– 69 депутати

– „Продължаваме промяната – Демократична България“ 37 депутати

-„Възраждане“ – 35 депутати

– „ДПС- Ново начало“ – 30 депутати

– „БСП – Обединена левица „– 20 депутати

– „Алианс за права и свободи“ – 19 депутати

– „Има такъв народ“ – 18 депутати

– МЕЧ – 12 депутати

Вижте кои влизат в 51-то Народно събрание:

1 МИР – Благоевград – 11 мандата

„Има такъв народ“ – 1

Павела Митова

ДПС – Ново начало – 2

Делян Пеевски

Фатима Йълдъз

„Възраждане“ – 1

Цвета Валентинова Рангелова

Алианс за права и свободи – АПС – 1

Ахмед Ахмедов Вранчев

ГЕРБ-СДС – 4

Стефан Апостолов Апостолов

Костадин Томов Стойков

Иван Красимиров Герчев

Росен Димитров Желязков

ПП-ДБ – 1

Андрей Иванов Цеков

БСП-Обединена левица – 1

Кирил Николаев Добрев

2 МИР – Бургас – 14 мандата

ИТН – 1

Александър Викторов Рашев

ДПС-Ново начало – 2

Исмаил Юсмен Осман

Калин Георгиев Стоянов

„Възраждане“ – 2

Борис Димитров Аладжов

Александър Господинов Койчев

АПС – 2

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

МЕЧ – 1

Венцислав Иванов Петков

ГЕРБ-СДС – 4

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

Галя Стоянова Василева

Андрей Стоянов Рунчев

ПП-ДБ – 1

Явор Руменов Божанков

БСП- Обединена левица – 1

Петър Георгиев Кънев

3 МИР – Варна – 16 мандата

ИТН – 1

Тошко Йорданов Хаджитодоров

ДПС-Ново начало – 1

Йордан Кирилов Цонев

Възраждане – 3

Костадин Тодоров Костадинов

Коста Георгиев Стоянов

Светослав Тодоров Тодоров

АПС – 1

Хюсни Осман Адем

МЕЧ – 1

Николай Стефанов Радулов

ГЕРБ-СДС – 5

Даниел Павлов Митов

Любомир Христов Загоров

Станислав Георгиев Иванов

Бранимир Николаев Балачев

Кристиан Божидаров Ганчев

ПП-ДБ – 3

Даниел Максим Лорер

Стела Димитрова Николова

Ивайло Христов Митковски

БСП-Обединена левица – 1

Борислав Гуцанов Гуцанов

4 МИР – Велико Търново – 8 мандата

ИТН – 1

Андрей Иванов Чорбанов

ДПС-Ново начало – 1

Йордан Кирилов Цонев

Възраждане – 1

Ангел Василев Янчев

МЕЧ – 1

Деян Петев Петков

ГЕРБ-СДС – 2

Костадин Георгиев Ангелов

Димитър Стойков Николов

ПП-ДБ – 1

Людмила Николаева Илиева

БСП-Обединена левица – 1

Мариана Радева Бояджиева

5 МИР – Видин – 4 мандата

ДПС-ново начало – 1

Цветан Иванов Енчев

АПС- 1

Ваня Иванова Василева

ГЕРБ-СДС – 1

Росица Любенова Кирова

ПП-ДБ – 1

Любен Иванов Иванов

6 МИР – Враца – 6 мандата

ДПС- Ново начало – 1

Иво Севдалинов Цанев

Възраждане – 1

Ивайло Василев Папов

ГЕРБ-СДС – 2

Красен Георгиев Кръстев

Мартин Николаев Харизанов

ПП-ДБ – 1

Деница Димитрова Симеонова

БСП-Обединена левица – 1

Андрей Христов Вълчев

7 МИР – Габрово – 4 мадната

ИТН – 1

Николета Кирилова Кузманова

„Възраждане“ – 1

Даниел Петров Петров

ГЕРБ-СДС – 1

Томислав Пейков Дончев

ПП-ДБ – 1

Богомил Иванов Петков

8 МИР – Добрич – 5 мандата

ДПС–Ново начало – 1

Ертен Белгинова Анисова

„Възраждане“ – 1

Константина Венциславова Петрова

ГЕРБ-СДС – 1

Деница Евгениева Сачева

ПП-ДБ – 1

Свилен Петров Трифонов

БСП-Обединена левица – 1

Мая Йорданова Димитрова

9 МИР – Кърджали – 5 мандата

ДПС-Ново Начало – 2

Елван Бехчет Гюркаш

Айтен Байрям Сабри

АПС – 2

Ремзи Дурмуш Осман

Павлин Павлов Кръстев

МЕЧ – 1

Росен Красимиров Иванов

10 МИР – Кюстендил – 4 мандата

ДПС–Ново начало – 1

Николай Георгиев Златарски

„Възраждане“ – 1

Димчо Димитров Димчев

ГЕРБ-СДС – 1

Христо Богомилов Терзийски

БСП-Обединена левица – 1

Иван Тодоров Ибришимов

11 МИР – Ловеч – 4 мандата

ИТН – 1

Цветан Иванов Предов

ГЕРБ-СДС – 2

Николай Нанков Нанков

Павлин Йовков Йотов

АПС – 1

Красимир Огнянов Красимиров

12 МИР – Монтана – 4 мандата

ИТН – 1

Емил Димитров Трифонов

ДПС–Ново начало – 1

Надя Йорданова Петрова

„Възраждане“ – 1

Петър Николаев Петров

ГЕРБ-СДС – 1

Румен Димитров Христов

13 МИР – Пазарджик – 8 мандата

ДПС–Ново начало – 2

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

Небие Исмет Кабак

„Възраждане“ – 1

Стоян Николов Таслаков

МЕЧ – 1

Красимир Цветков Манов

ГЕРБ-СДС – 2

Красен Кирилов Кралев

Дафинка Аспарухова Семерджиева

ПП-ДБ –1

Ивайло Валентинов Шотев

БСП-Обединена левица – 1

Петя Николаева Цанкова

14 МИР – Перник – 4 мандата

„Възраждане“ – 1

Димо Георгиев Дренчев

ГЕРБ-СДС – 2

Георг Даниелов Георгиев

Христина Иванова Георгиева

ПП-ДБ – 1

Бойко Илиев Рашков

15 МИР – Плевен – 8 мандата

ИТН – 1

Александър Атанасов Александров

ДПС–Ново начало – 1

Димитър Иванов Аврамов

„Възраждане“ – 1

Ивелин Първанов Първанов

АПС – 1

Марио Киров Рангелов

ГЕРБ-СДС – 2

Пламен Тачев Петров

Валери Пламенов Лачовски

ПП-ДБ – 1

Богдан Валериев Богданов

БСП-Обединена левица – 1

Стефан Иванов Бурджев

16 МИР – Пловдив – 12 мандата

ИТН – 1

Станислав Светозаров Балабанов

ДПС–Ново начало – 1

Станислав Димитров Анастасов

„Възраждане“ – 2

Ангел Жеков Георгиев

Емил Янков Янков

МЕЧ – 1

Александър Велиславов Тодоров

ГЕРБ-СДС – 4

Георги Валентинов Георгиев

Тервел Николов Георгиев

Красимир Бориславов Терзиев

Даниела Кирилова Дженева

ПП-ДБ – 2

Манол Костадинов Пейков

Стою Теодоров Стоев

БСП-Обединена левица – 1

Иван Богомилов Петков

17 МИР – Пловдив-област – 11 мандата

ИТН – 1

Станислав Светозаров Балабанов

ДПС–Ново начало – 1

Байрам Юзкан Байрам

„Възраждане“ – 2

Кръстьо Стоянов Врачев

Димитър Валентинов Гюрев

АПС – 1

Рамадан Байрам Аталай

МЕЧ – 1

Красимир Димчев Дончев

ГЕРБ-СДС – 3

Цвета Вълчева Караянчева

Младен Николов Шишков

Иван Йовков Червенков

ПП-ДБ – 1

Йордан Яворов Иванов

БСП-Обединена левица – 1

Манол Трифонов Генов

18 МИР – Разград – 4 мандата

АПС – 2

Мехмед Реджеб Салим

Хасан Ахмед Адемов

ГЕРБ-СДС – 1

Делян Александров Добрев

ПП-ДБ – 1

Джипо Николов Джипов

19 МИР – Русе – 7 мандата

ИТН – 1

Драгомир Стефанов Петров

„Възраждане“ – 1

Златан Стоянов Златанов

ДПС–Ново начало – 1

Атидже Байрямова Алиева-Вели

ГЕРБ-СДС – 2

Николай Иванов Братованов

Георги Николаев Кръстев

ПП-ДБ – 1

Иван Белчев Белчев

БСП-Обединена левица – 1

Иван Валентинов Иванов

20 МИР – Силистра – 4 мандата

АПС – 2

Джевдет Ибрям Чакъров

Левент Орхан Мемиш

ГЕРБ-СДС – 2

Милен Стойчев Делийски

Юксел Осман Ахмед

21 МИР – Сливен – 6 мандата

ДПС–Ново начало – 1

Хюсеин Хасан Хафъзов

„Възраждане“ – 1

Климент Пламенов Шопов

ГЕРБ-СДС – 2

Десислава Жекова Танева

Мария Щерева Белова

ПП-ДБ – 1

Татяна Славова Султанова-Сивева

БСП-Обединена левица – 1

Деян Цанков Дечев

22 МИР – Смолян – 4 мандата

ДПС–Ново начало – 1

Халил Реджепов Летифов

АПС – 1

Хайри Реджебов Садъков

МЕЧ – 1

Борислав Климентов Петков

ГЕРБ-СДС – 1

Красимир Митков Събев

23 МИР – София – 19 мандата

ГЕРБ-СДС – 5

Рая Назарян

Александър Иванов

Тома Биков

Николай Алгафари

Александър Ненков

ПП-ДБ – 7

Кирил Петков

Божидар Божанов (преференции)

Елисавета Белобрадова (преференции)

Атанас Атанасов

Васил Пандов

Венко Сабрутев

Ивайло Мирчев

„Възраждане“ – 3

Цончо Ганев

Ивайло Чорбов

Виолета Кърпачева

БСП-Обединена левица – 2

Габриел Вълков

Наталия Киселова

ИТН – 1

Снежанка Траянска

МЕЧ – 1

Христо Расташки

24 МИР – София – 13 мандата

ГЕРБ-СДС – 3

Йорданка Фандъкова

Христо Гаджев

Даниел Александров

ПП-ДБ – 4

Надежда Йорданова

Мартин Димитров (преференции)

Лена Бориславова

Петър Кьосев

„Възраждане“ – 2

Йордан Тодоров

Георги Иванов

БСП-Обединена левица – 1

Атанас Атанасов

АПС – 1

Павлин Найденов

ИТН – 1

Силви Кирилов

МЕЧ – 1

Виолета Комитова

25 МИР – София – 14 мандата

ГЕРБ-СДС – 4

Бойко Борисов

Даниела Райчева

Лъчезар Иванов

Анна Александрова

ПП-ДБ – 3

Николай Денков

Александър Симидчиев (преференции)

Кристина Петкова

„Възраждане“ – 3

Маргарита Махаева

Славчо Крумов

Виктор Папазов

БСП-Обединена левица – 1

Атанас Зафиров

ИТН – 2

Петя Димитрова

Иван Кючуков

МЕЧ – 1

Радостин Василев

26 МИР – София-област – 8 мандата

ГЕРБ-СДС – 3

Младен Маринов

Валентин Милушев (преференции)

Марин Маринов

ПП-ДБ – 1

Атанас Славов

„Възраждане“ – 1

Ангел Славчев

ДПС–Ново начало – 1

Цветан Енчев

БСП-Обединена левица – 1

Владимир Георгиев

ИТН – 1

Венцислав Асенов

27 МИР – Стара Загора – 11 мандата

ГЕРБ-СДС – 3

Красимир Вълчев

Маноил Манев

Илиана Жекова

ПП-ДБ – 1

Радослав Рибарски

„Възраждане“ – 2

Искра Михайлова

Даниел Проданов

ДПС–Ново начало – 2

Шендоан Ремзи Халит

Мехмед Зейнел

БСП-Обединена левица – 1

Драгомир Стойнев

ИТН – 1

Александър Николов Вълчев

МЕЧ – 1

Кирил Веселински

28 МИР – Търговище – 4 мандата

ДПС–Ново начало – 2

Неждет Джевдет Шабан

Джем Ямен Яменов

АПС – 1

Танер Мехмед Али

ГЕРБ-СДС – 1

Теменужка Петрова Петкова

29 МИР – Хасково – 8 мандата

ДПС–Ново начало – 2

Танер Мюмюн Емин

Станислав Димитров Анастасов

„Възраждане“ – 1

Георги Николаев Георгиев

АПС – 1

Мюмюн Сали Мюмюн

ГЕРБ-СДС – 3

Делян Александров Добрев

Георги Тенев Станков

Иван Величков Минев

ПП-ДБ – 1

Асен Васков Василев

30 МИР – Шумен – 6 мандата

„Възраждане“ – 1

Веселин Миленов Вешев

ДПС–Ново начало – 2

Хамид Бари Хамид

Айсел Алиева Мустафова

АПС – 1

Джейхан Хасанов Ибрямов

ГЕРБ-СДС – 1

Любомир Димитров Христов

ПП-ДБ – 1

Айлин Нуридин Пехливанова

31 МИР – Ямбол – 4 мандата

ИТН – 1

Александър Стайков Марков

„Възраждане“ – 1

Никола Ангелов Димитров

ГЕРБ-СДС – 1

Димитър Ангелов Иванов

БСП-Обединена левица – 1

Красимир Йорданов Йорданов