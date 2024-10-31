С решение ЦИК обяви имената на новите 240 депутати в 51-вото Народно събрание.
Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов избра да е представител от 25-и МИР в София и освободи място в листата в Пловдив, където също беше избран за депутат.
Съпредседателите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Асен Василев и Кирил Петков ще са депутати съответно от Хасково и от София.
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов избра да представлява Варна като народен представител.
Делян Пеевски от ДПС – Ново начало предпочете листата в Благоевград и се отказа от тази в Хасково.
Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев ще е депутат от 25-ти МИР в София, като се отказа от район Пловдив.
Джевдет Чакъров от Алианса за права и свободи посочи пред ЦИК, че ще е депутат от Силистра.
Тошко Йорданов предпочете листата на „Има такъв народ“ във Варна и освободи място в тази от Бургас.
Освен това отказалата се вчера да е депутат от листата на „Има такъв народ“ в Плевен Христинка Иванова днес оттегли заявлението си и пожела отново да бъде върната в листата на партията.
Мехмед Зейнел от старозагорската листа на ДПС – Ново начало също се отказа да бъде посочван за избран за депутат и бе заличен от списъка.
Решението на ЦИК, с което се посочват избраните за депутати, е изпратено за обнародване в Държавен вестник.
Ето как се разпределят мандатите в 51-вото Народно събрание:
– ГЕРБ-СДС– 69 депутати
– „Продължаваме промяната – Демократична България“ 37 депутати
-„Възраждане“ – 35 депутати
– „ДПС- Ново начало“ – 30 депутати
– „БСП – Обединена левица „– 20 депутати
– „Алианс за права и свободи“ – 19 депутати
– „Има такъв народ“ – 18 депутати
– МЕЧ – 12 депутати
Вижте кои влизат в 51-то Народно събрание:
1 МИР – Благоевград – 11 мандата
„Има такъв народ“ – 1
Павела Митова
ДПС – Ново начало – 2
Делян Пеевски
Фатима Йълдъз
„Възраждане“ – 1
Цвета Валентинова Рангелова
Алианс за права и свободи – АПС – 1
Ахмед Ахмедов Вранчев
ГЕРБ-СДС – 4
Стефан Апостолов Апостолов
Костадин Томов Стойков
Иван Красимиров Герчев
Росен Димитров Желязков
ПП-ДБ – 1
Андрей Иванов Цеков
БСП-Обединена левица – 1
Кирил Николаев Добрев
2 МИР – Бургас – 14 мандата
ИТН – 1
Александър Викторов Рашев
ДПС-Ново начало – 2
Исмаил Юсмен Осман
Калин Георгиев Стоянов
„Възраждане“ – 2
Борис Димитров Аладжов
Александър Господинов Койчев
АПС – 2
Севим Исмаил Али
Ешереф Кязим Ешереф
МЕЧ – 1
Венцислав Иванов Петков
ГЕРБ-СДС – 4
Жечо Дончев Станков
Любен Любенов Дилов
Галя Стоянова Василева
Андрей Стоянов Рунчев
ПП-ДБ – 1
Явор Руменов Божанков
БСП- Обединена левица – 1
Петър Георгиев Кънев
3 МИР – Варна – 16 мандата
ИТН – 1
Тошко Йорданов Хаджитодоров
ДПС-Ново начало – 1
Йордан Кирилов Цонев
Възраждане – 3
Костадин Тодоров Костадинов
Коста Георгиев Стоянов
Светослав Тодоров Тодоров
АПС – 1
Хюсни Осман Адем
МЕЧ – 1
Николай Стефанов Радулов
ГЕРБ-СДС – 5
Даниел Павлов Митов
Любомир Христов Загоров
Станислав Георгиев Иванов
Бранимир Николаев Балачев
Кристиан Божидаров Ганчев
ПП-ДБ – 3
Даниел Максим Лорер
Стела Димитрова Николова
Ивайло Христов Митковски
БСП-Обединена левица – 1
Борислав Гуцанов Гуцанов
4 МИР – Велико Търново – 8 мандата
ИТН – 1
Андрей Иванов Чорбанов
ДПС-Ново начало – 1
Йордан Кирилов Цонев
Възраждане – 1
Ангел Василев Янчев
МЕЧ – 1
Деян Петев Петков
ГЕРБ-СДС – 2
Костадин Георгиев Ангелов
Димитър Стойков Николов
ПП-ДБ – 1
Людмила Николаева Илиева
БСП-Обединена левица – 1
Мариана Радева Бояджиева
5 МИР – Видин – 4 мандата
ДПС-ново начало – 1
Цветан Иванов Енчев
АПС- 1
Ваня Иванова Василева
ГЕРБ-СДС – 1
Росица Любенова Кирова
ПП-ДБ – 1
Любен Иванов Иванов
6 МИР – Враца – 6 мандата
ДПС- Ново начало – 1
Иво Севдалинов Цанев
Възраждане – 1
Ивайло Василев Папов
ГЕРБ-СДС – 2
Красен Георгиев Кръстев
Мартин Николаев Харизанов
ПП-ДБ – 1
Деница Димитрова Симеонова
БСП-Обединена левица – 1
Андрей Христов Вълчев
7 МИР – Габрово – 4 мадната
ИТН – 1
Николета Кирилова Кузманова
„Възраждане“ – 1
Даниел Петров Петров
ГЕРБ-СДС – 1
Томислав Пейков Дончев
ПП-ДБ – 1
Богомил Иванов Петков
8 МИР – Добрич – 5 мандата
ДПС–Ново начало – 1
Ертен Белгинова Анисова
„Възраждане“ – 1
Константина Венциславова Петрова
ГЕРБ-СДС – 1
Деница Евгениева Сачева
ПП-ДБ – 1
Свилен Петров Трифонов
БСП-Обединена левица – 1
Мая Йорданова Димитрова
9 МИР – Кърджали – 5 мандата
ДПС-Ново Начало – 2
Елван Бехчет Гюркаш
Айтен Байрям Сабри
АПС – 2
Ремзи Дурмуш Осман
Павлин Павлов Кръстев
МЕЧ – 1
Росен Красимиров Иванов
10 МИР – Кюстендил – 4 мандата
ДПС–Ново начало – 1
Николай Георгиев Златарски
„Възраждане“ – 1
Димчо Димитров Димчев
ГЕРБ-СДС – 1
Христо Богомилов Терзийски
БСП-Обединена левица – 1
Иван Тодоров Ибришимов
11 МИР – Ловеч – 4 мандата
ИТН – 1
Цветан Иванов Предов
ГЕРБ-СДС – 2
Николай Нанков Нанков
Павлин Йовков Йотов
АПС – 1
Красимир Огнянов Красимиров
12 МИР – Монтана – 4 мандата
ИТН – 1
Емил Димитров Трифонов
ДПС–Ново начало – 1
Надя Йорданова Петрова
„Възраждане“ – 1
Петър Николаев Петров
ГЕРБ-СДС – 1
Румен Димитров Христов
13 МИР – Пазарджик – 8 мандата
ДПС–Ново начало – 2
Искра Димитрова Михайлова-Копарова
Небие Исмет Кабак
„Възраждане“ – 1
Стоян Николов Таслаков
МЕЧ – 1
Красимир Цветков Манов
ГЕРБ-СДС – 2
Красен Кирилов Кралев
Дафинка Аспарухова Семерджиева
ПП-ДБ –1
Ивайло Валентинов Шотев
БСП-Обединена левица – 1
Петя Николаева Цанкова
14 МИР – Перник – 4 мандата
„Възраждане“ – 1
Димо Георгиев Дренчев
ГЕРБ-СДС – 2
Георг Даниелов Георгиев
Христина Иванова Георгиева
ПП-ДБ – 1
Бойко Илиев Рашков
15 МИР – Плевен – 8 мандата
ИТН – 1
Александър Атанасов Александров
ДПС–Ново начало – 1
Димитър Иванов Аврамов
„Възраждане“ – 1
Ивелин Първанов Първанов
АПС – 1
Марио Киров Рангелов
ГЕРБ-СДС – 2
Пламен Тачев Петров
Валери Пламенов Лачовски
ПП-ДБ – 1
Богдан Валериев Богданов
БСП-Обединена левица – 1
Стефан Иванов Бурджев
16 МИР – Пловдив – 12 мандата
ИТН – 1
Станислав Светозаров Балабанов
ДПС–Ново начало – 1
Станислав Димитров Анастасов
„Възраждане“ – 2
Ангел Жеков Георгиев
Емил Янков Янков
МЕЧ – 1
Александър Велиславов Тодоров
ГЕРБ-СДС – 4
Георги Валентинов Георгиев
Тервел Николов Георгиев
Красимир Бориславов Терзиев
Даниела Кирилова Дженева
ПП-ДБ – 2
Манол Костадинов Пейков
Стою Теодоров Стоев
БСП-Обединена левица – 1
Иван Богомилов Петков
17 МИР – Пловдив-област – 11 мандата
ИТН – 1
Станислав Светозаров Балабанов
ДПС–Ново начало – 1
Байрам Юзкан Байрам
„Възраждане“ – 2
Кръстьо Стоянов Врачев
Димитър Валентинов Гюрев
АПС – 1
Рамадан Байрам Аталай
МЕЧ – 1
Красимир Димчев Дончев
ГЕРБ-СДС – 3
Цвета Вълчева Караянчева
Младен Николов Шишков
Иван Йовков Червенков
ПП-ДБ – 1
Йордан Яворов Иванов
БСП-Обединена левица – 1
Манол Трифонов Генов
18 МИР – Разград – 4 мандата
АПС – 2
Мехмед Реджеб Салим
Хасан Ахмед Адемов
ГЕРБ-СДС – 1
Делян Александров Добрев
ПП-ДБ – 1
Джипо Николов Джипов
19 МИР – Русе – 7 мандата
ИТН – 1
Драгомир Стефанов Петров
„Възраждане“ – 1
Златан Стоянов Златанов
ДПС–Ново начало – 1
Атидже Байрямова Алиева-Вели
ГЕРБ-СДС – 2
Николай Иванов Братованов
Георги Николаев Кръстев
ПП-ДБ – 1
Иван Белчев Белчев
БСП-Обединена левица – 1
Иван Валентинов Иванов
20 МИР – Силистра – 4 мандата
АПС – 2
Джевдет Ибрям Чакъров
Левент Орхан Мемиш
ГЕРБ-СДС – 2
Милен Стойчев Делийски
Юксел Осман Ахмед
21 МИР – Сливен – 6 мандата
ДПС–Ново начало – 1
Хюсеин Хасан Хафъзов
„Възраждане“ – 1
Климент Пламенов Шопов
ГЕРБ-СДС – 2
Десислава Жекова Танева
Мария Щерева Белова
ПП-ДБ – 1
Татяна Славова Султанова-Сивева
БСП-Обединена левица – 1
Деян Цанков Дечев
22 МИР – Смолян – 4 мандата
ДПС–Ново начало – 1
Халил Реджепов Летифов
АПС – 1
Хайри Реджебов Садъков
МЕЧ – 1
Борислав Климентов Петков
ГЕРБ-СДС – 1
Красимир Митков Събев
23 МИР – София – 19 мандата
ГЕРБ-СДС – 5
Рая Назарян
Александър Иванов
Тома Биков
Николай Алгафари
Александър Ненков
ПП-ДБ – 7
Кирил Петков
Божидар Божанов (преференции)
Елисавета Белобрадова (преференции)
Атанас Атанасов
Васил Пандов
Венко Сабрутев
Ивайло Мирчев
„Възраждане“ – 3
Цончо Ганев
Ивайло Чорбов
Виолета Кърпачева
БСП-Обединена левица – 2
Габриел Вълков
Наталия Киселова
ИТН – 1
Снежанка Траянска
МЕЧ – 1
Христо Расташки
24 МИР – София – 13 мандата
ГЕРБ-СДС – 3
Йорданка Фандъкова
Христо Гаджев
Даниел Александров
ПП-ДБ – 4
Надежда Йорданова
Мартин Димитров (преференции)
Лена Бориславова
Петър Кьосев
„Възраждане“ – 2
Йордан Тодоров
Георги Иванов
БСП-Обединена левица – 1
Атанас Атанасов
АПС – 1
Павлин Найденов
ИТН – 1
Силви Кирилов
МЕЧ – 1
Виолета Комитова
25 МИР – София – 14 мандата
ГЕРБ-СДС – 4
Бойко Борисов
Даниела Райчева
Лъчезар Иванов
Анна Александрова
ПП-ДБ – 3
Николай Денков
Александър Симидчиев (преференции)
Кристина Петкова
„Възраждане“ – 3
Маргарита Махаева
Славчо Крумов
Виктор Папазов
БСП-Обединена левица – 1
Атанас Зафиров
ИТН – 2
Петя Димитрова
Иван Кючуков
МЕЧ – 1
Радостин Василев
26 МИР – София-област – 8 мандата
ГЕРБ-СДС – 3
Младен Маринов
Валентин Милушев (преференции)
Марин Маринов
ПП-ДБ – 1
Атанас Славов
„Възраждане“ – 1
Ангел Славчев
ДПС–Ново начало – 1
Цветан Енчев
БСП-Обединена левица – 1
Владимир Георгиев
ИТН – 1
Венцислав Асенов
27 МИР – Стара Загора – 11 мандата
ГЕРБ-СДС – 3
Красимир Вълчев
Маноил Манев
Илиана Жекова
ПП-ДБ – 1
Радослав Рибарски
„Възраждане“ – 2
Искра Михайлова
Даниел Проданов
ДПС–Ново начало – 2
Шендоан Ремзи Халит
Мехмед Зейнел
БСП-Обединена левица – 1
Драгомир Стойнев
ИТН – 1
Александър Николов Вълчев
МЕЧ – 1
Кирил Веселински
28 МИР – Търговище – 4 мандата
ДПС–Ново начало – 2
Неждет Джевдет Шабан
Джем Ямен Яменов
АПС – 1
Танер Мехмед Али
ГЕРБ-СДС – 1
Теменужка Петрова Петкова
29 МИР – Хасково – 8 мандата
ДПС–Ново начало – 2
Танер Мюмюн Емин
Станислав Димитров Анастасов
„Възраждане“ – 1
Георги Николаев Георгиев
АПС – 1
Мюмюн Сали Мюмюн
ГЕРБ-СДС – 3
Делян Александров Добрев
Георги Тенев Станков
Иван Величков Минев
ПП-ДБ – 1
Асен Васков Василев
30 МИР – Шумен – 6 мандата
„Възраждане“ – 1
Веселин Миленов Вешев
ДПС–Ново начало – 2
Хамид Бари Хамид
Айсел Алиева Мустафова
АПС – 1
Джейхан Хасанов Ибрямов
ГЕРБ-СДС – 1
Любомир Димитров Христов
ПП-ДБ – 1
Айлин Нуридин Пехливанова
31 МИР – Ямбол – 4 мандата
ИТН – 1
Александър Стайков Марков
„Възраждане“ – 1
Никола Ангелов Димитров
ГЕРБ-СДС – 1
Димитър Ангелов Иванов
БСП-Обединена левица – 1
Красимир Йорданов Йорданов