13 години от най-зверското детско убийство в исторята на Перник. На 10-ти октомври 2004г. ученикът Кристиян хладноклъвно уби и закла съученикът си – 17-годишният Кристин, с който споделяли общ ученически чин в техникум „Юрий Гагарин“.

Трагедията потресе цяла България, а дори и корави ченгета, нагледали се на какво ли не признаха, че са плакали, докато са прибирали останките на Кристин, разфасовани и поставени в хладилник в пликове от невръстния убиец.

За тежкото си престъпление „пернишкият Чикатило“ получи 11 години затвор и трябваше да заплати 200 000лв. кръвнина на почернените родители. От кръвнината обаче са заплатени едва 24 000лв., а убиецът е пуснат за добро поведение предсрочно през 2014г. Преди това Кристиян Петров е изтърпявал наказание в затворническото общежитие в Самораново, където е бил пазач.

Според Дир.бг , в момента в който убиецът е излязал на свобода си е взел задграничен паспорт и е напуснал пределите на България. Родителите му пък са се развели две години след тежкото престъпление на сина им.Тази събота родителите на убитият Кристин изнесоха панахида за 13 години от смъртта му. Майката на момчето Емилия вярва, че има възмездие и никакви пари не биха могли за заместят сина й.