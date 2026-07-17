Гаф в Община Перник! 

Сериозен гаф е допуснала администрацията на кмета Станислав Владимиров при подготовката на конкурс за продажбата на общински терен в индустриалната зона на квартал „Караманица“ в Перник. Малко преди процедурата да стартира, от Общината признават, че в правилата, които са изработили има сериозна грешка, която може да обърне крайното класиране на кандидатите.

Проблемът е в начина, по който се дават точките.

Вместо повече точки да получава фирмата, която обещае да построи по-бързо цех или завод в Индустриалната зона, формулата е давала предимство на тази, която предлага по-дълъг срок строеж. С други думи – колкото по-бавно щеше да се реализира инвестицията, толкова повече точки можеше да получи кандидатът.

Общинският съвет сега трябва да забърше гафа на кметския екип и да промени методиката, преди конкурсът да бъде обявен официално.

Става въпрос за общински терен с площ 2181 квадратни метра в квартал „Караманица“ – индустриалната зона. Началната цена е 92 745 евро без ДДС, а бъдещият купувач ще трябва да инвестира най-малко 150 000 евро, да разкрие поне три работни места и да изгради производствен или складов обект.

Дано спечели този, който ще построи цех по-бързо, а не по-бавно, както беше планирал екипа на кмета Владимиров.

В града масово хората се оплакват, че Общината е занижила качеството на работата си, а преписки на хора се бавят с месеци, телефони не се вдигат, а често документи падат в съда или се преработват наново, след гафове, като този.