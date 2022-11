Васил Петров с празнично турне за Рождество Христово – на 14.12. гостува в Перник

Васил Петров продължава традицията да ни поздравява с Коледни песни, този път със серия от концерти. След две години отлагане този декември той представя нова празнична програма – БЯЛА КОЛЕДА.

Първият концерт е на 14 декември в Перник на сцената на Драматичния театър, на 15 декември е във Велико Търново в читалище „Надежда, 16 декември в Търговище в Драматичния театър и 19 декември в Хасково в читалище „Заря“.

„Бяла Коледа“ изпълва сетивата с мекотата в гласа на Васил Петров и с усещането за близост, които са негов музикален почерк, с красиви съвместни изпълнения и с мащабния звук на Врачанска филхармония, Йордан Тоновски джаз трио под палката на маестро Христо Павлов. Коледните класики са разработени в арананжименти в суинг, джаз, поп звучене и впечатляващи валсове, водени от стремежа към щастие, подкрепени от сплотеността в семейството и съхранили в себе си вярата в предстоящото Рождество Христово.

Специални гости в продукцията са брилятната цигуларка Зорница Иларионова и сопраните Таня Лазарова и Мария Божилова. В програмата са класики като White Christmas на Ървинг Бърлин, Silent night, Let it snow, What ever happened to Christmas и други, както една негова оригинална песен по текст на Архимандрит Серафим „Рождество Христово“ и е подготвил още няколко изненади.

Празничното му турне продължава и с още два концерта „Коледа с Васил Петров“ с оркестъра на Държавна Опера Русе с маестро Димитър Косев, ще му партнира и сопраното Даниела Караиванова! Концертите ще се проведат в град Русе на 21 декември на сцената на Доходно здание, и на 22 декември в Габрово в зала „Възраждане“. Всички концерти са с начален час 19:00ч.

Билети за концерта на 14 декември в Драматичния театър на град Перник се продават на касата на театъра.

