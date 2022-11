Попфолк иконата Есил Дюран качи горещи кадри от Перник

Неостаряващята икона на попфолка Есил Дюран показа горещи кадри от Перник.

ZaPernik.com разбра, че певицата с турски корени е била гост на Деня на металурга в града ни и се е качила на втория етаж на фоайето в Двореца на културата, за да заснеме кадрите.

На тях Дюран е по оскъдна бяла рокличка и дефилира в емблематичната сграда, като за фон на клипчето е пуснала не някой свой хит, а песента на Куин- The Show Must Go On

Самата Есил коментира: „Време е за шоу“.

Вероятно певицата е репетирала преди да слезе на сцената и да забавлява перничани.

