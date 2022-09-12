Четирима перничани се върнаха с пет медала от международен турнир

Момчетата от пернишкия клуб ПРАЙД изпълниха обещанието си донесоха нови медали от поредния турнир, в който взеха участие.

На 10.09.2022г. се проведе отворен турнир в гр. София, зала „Люлин- Сиконко“ по граплинг и бразилско жиу житсу. На турнира имаше участници от Сърбия, Македония и Украйна, като нивото беше много добро и рядко се стигаше до съдийско решение, като срещите приключваха предимно с предаване(събмишън), съобщиха до zaPernik.com от клуба.

Пернишкият клуб взе участие с 4 човека : Светослав Величков, Михаил Григоров, Марчело Михайлов и Ангел Рангелов, които се върнаха с пет медала.

„Момчета вече се налагат над другите клубове и не им отстъпват по нищо, въпреки че сме клуб, който се занимава със смесени бойни изкуства (М.М.А)“, споделя Иван Георгиев.

Клуба завоюва 5 медала:

Михаил Григоров-шампион мъже (No gi) до 68кг.

Светослав Величков – вицешампион мъже(No gi) мъже до 68кг. И 3то място (Gi) до 68кг.

Марчело Михайлов- вицешампион деца (Gi) до 65кг. (въпреки, че беше 11кг отдолу)

Ангел Рангелов – 3то място на мъже до 98кг. (no gi)



„Невероятна игра момчета, не спирате да ме правите горд! Продължаваме напред! За мен е чест да съм всеки път във вашия ъгъл, да гледам вашето развитие и да съм част от него. Съвсем скоро ни предстой държавно първенство по М. М. А., което ще се проведе в гр. Велико Търново, което ще бъде основен подбор за нашите момчета, където имат възможност да се класират за предстоящите европейски и световни формати“, сподели още за ZaPernik.com треньорът Иван Георгиев.

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