Национален Брейк Турнир – United We Stand стартира на 16-ти на сцената в парка на Перник

Национален Брейк Турнир – United We Stand започва в Перник утре – 16-ти юли. Той ще се проведе на сцената в градския парк в града. Организатор на турнира е пернишкият Спортен клуб по брейк данци „DA CLIQUE“, който години наред успешно изгражда млади танцьори в града ни.

Брейк танците ще бъдат в различни възрастови категории, а най-добрите ще мерят сили в батъл/денс битки/.

Те ще бъдат оценявани от съдиийски панел в лицето на:

1. Валери Димитров – Quit

2. Цветан Кошутански – Don Ceci

3. Иван Желязков – Spago

DJ’s

1. Самуил Топалов – DJ Samm The Man

2. Борислав Йорданов – DJ Not Eazy

Водещ на състезанието ще е Денис Илиев.

Програма:

11:00 – 12:00 – Потвърждаване на регистрация

12:00 – 13:00 – Технически инструктаж на съдии, треньори и време за загрявка

13:00 – 18:00 – Квалификации

18:00 – 19:00 – Почивка

19:00 – 21:00 – Финали и награждаване

Какво трябва да знае всеки участник в турнира?



Всеки един участник ще има възможността да се представи с едно влизане под формата на батъл за квалификации в съответната възрастова категория.

Категория 6-9г. 10-12г. ще имат право на едно влизане в директните елиминации и две влизания за финал.

Категориите 13-15г. ,16-18г. и 35+ ще имат право на две влизания включително и финала.

Категория 19-34г. – ще имат право на две влизания до финал и съответно за 1,2,3-то място по три влизания.

Във всяка категория ще бъдат избрани 16-те най-добре представили се, които ще продължат битки. Съответно при по-малък брой участници се избират топ 8, топ 4 или топ 2. При равен резултат, срещата се преиграва с допълнителен рунд на всеки участник.

Финалите за 1,2,3-то място във всяка категория ще се изиграят в официалната част на състезанието след 19:00ч. във възходящ ред по категории.

Крю битките ще се проведат чрез квалификационен батъл на случаен принцип с право на 5 влизания за всеки отбор в две катерии до 16г. и над 16г.. В квалификацията могат да се използват рутини и командо. Четирите отбора с най-висок резултат ще продължат с директни елиминации в батъл за 1во и 3то място на база точките от класирането. Финалите за 1 и 2-ро и 3-то място ще се изиграят в основната част на събитието след 19:00ч.

Шоукейс ще имат възможност да се включи всеки отбор с неограничен брой участници, без възрастови ограничения. Всеки записан отбор ще има възможност да направи представяне до 5 мин. от които журито ще избере и награди най- добрия отбор. Критериите за оценяване на шоукейса са хореография, синхрон, музикалност (powermove, top rock, footwork, freeze).

Събитието се провежда с подкрепата на Община Перник, Реакламно студио ЯН96, Каса Бира, Българска брейк федерация, „СМГ Брокерс” ЕООД и Фондация „Дигитален Перник 2030“ с медийни партньори ТВ Кракра и zapernik.com.

„След състезанието, няма да спираме цяло лято да тренираме и стартираме прием на начинаещи малки и големи. За повече информация: +359896885871 Денис Пейчев“ – сподели Пейчев.

Кой ще оценява ?

Цветан Кошутански – Дон Цеци, започва да танцува в не толкова далечната 2002. Вдъхновен от екстремния характер на танца, решава, че това ще е нещото, с което ще се занимава занапред.

Състезавал се, като част от отбора на Fast And Flexible, а в последствие един от основателите на Express Our Soul crew гр. Пловдив.

През 2008 година става вицешампион на RedBull – Beat Them All.За него движението е начин да изразиш себе си и да бъдеш винаги готов!

Валери ‘bboy Quit’ започва да танцува брейк през 2000 година в град Ямбол. Не след дълго става член на ‘Plastic Def. Squad’. Многократно представял отбора и страната си на някой от най-емблематичните състезания и фестивалния в България и чужбина. Музикалността и сложните елементи са нещата към които той винаги се е стремял и нещата, които той търси във всеки един танцьор.

Ivan Zhelyazkov Spago – Танцовата му кариера започва през 1999г. в Black Style crew (Бургас). Първото му състезание е „Bboy challenge” 2000 г., където отборно печелят първо място, което го мотивира да започне по-усилени тренировки, състезания и пътувания за обмяна на знания.

През 2011 година основава собствен отбор “Flowtron crew” с още 5-6 души, което допълнително е засилило желанието за развитие и доказване на Българската хип-хоп сцена.

От 2010 г. до 2019г. взема участие в редица състезания като: Rockalution, Jam on it “the message”, „Rock the floor”, „Make it funky, FUNCITY Festival, Rock the floor, Express yourself, Фестивал Западен парк, The wild break battle, Art of space, До откат, Battle of the year Balkans и Rawnins Rockalution East 2019.

Черпил е опит от световно известни артисти като: Ken Swift (Rock Steаdy Crew), Maurizio (Mighty Zulu Kingz), Yanot (Rock Steady Crew), “Kleju” (“Polskee Flavor”), “Greku” (“Polskee Flavor”), Mr.Wiggels (Rock Steаdy Crew).

Денис Илиев е основател и креативен директор на DA Clique. Започва своя танцов път в Клуб по Спортни Танци „Надежда“ през 2001 г. и преминава към улични танци през 2011 г. От 2012 г. Денис и ръководените от него състави печелят общо над 150 големи трофея от национални, балкански и световни първенства. Освен че продуцира над 20 разпродадени танцови спектакли, работи с повечето изтъкнати български звукозаписни артисти и се появява в най-високо оценените телевизионни предавания и фестивали в страната.

Денис е и директор на някои от най-големите и важни танцови събития в България, вкл. World of Dance Bulgaria, Карнавал на хореографите, Elite Dance Championship и др.

