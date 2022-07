Треньорът Христо Янев си прави кефа – отстреля вратарят на Миньор

Треньорът на Миньор – Перник Христо Янев си направи кефа като вкара пет от пет гола на вратаря на Миньор.

Янев сподели видео в туитър как се радва на вкараните голове, а коментарът му е: „Има емоции, които нямат спирачен път. Никога не се забравя това чувство“.

Като типичен голмайстор, вкарващ във вратата на противника, накрая Янев захлупи тениската на главата си.

#NewChallenge 5 out of 5 🎯✔️Done

Има емоции,които нямат спирачен път ♾️…⚽️ 👊

No more words…Never forget that feeling…. pic.twitter.com/fF8W5tL4EZ

— Hri💯 Yanev 7️⃣🇧🇬 (@hristo7yanev) July 7, 2022