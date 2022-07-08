Моторист без книжка и без регистрация джитка из пернишко село

Шофьор без книжка, управлявал нерегистриран мотоциклет е установен от служители на Второ РУ.



Вчера, около 15, 45 ч., в пернишкото с. Студена бил проверен мотоциклет „Пиаджо“, управляван от 45-годишен мъж с постоянен адрес столицата. Установено е, че моторното превозно средство е без регистрационна табела, а шофьорът е с отнето свидетелство за правоуправление. Задържан е за до 24 ч. с полицейска мярка.

Започнато е досъдебно производство по чл. 343 „б“, ал. 2 от Наказателния кодекс и работата продължава.

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