Шофьор блъсна 15-годишно момче на колело в Перник

15-годишно момче е пострадало при пътнотранспортно произшествие в Перник.

Инцидентът е станал вчера, около 18, 30 ч. на ул. „Средец“ в областния град. Лек автомобил „Фолксваген Поло“, управляван от 65-годишен от земенското с. Беланица блъснал 15-годишен велосипедист.

Момчето е закарано за преглед в пернишката болница, където е настанено под наблюдение с разксъно-контузни рани.

Двамата са изпробвани за употреба на алкохол с техническо средство, като пробите са отрицателни.

Започнато е досъдебно производство и работата продължава.

Коментари

коментара