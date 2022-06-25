Ето кои самодейци ще представят Перник на фестивала в Копривщица

На 18 и 19 юни 2022 г. в ЦПЛР – ОДК, гр. Перник се проведе Регионален преглед на област Перник за участие на фолклорни групи, състави и индивидуални изпълнители в XII Национален събор на българското народно творчество в Копривщица 2022. (Зап. № РД 69 от 10.06.2022 г.).

В прегледа участваха 708 изпълнители от 46 институции, които представиха своите умения в областта на фолклорната обредност, песенния, танцовия и словесния фолклор. Представени бяха традиционни костюми от населените места на Пернишка област.

Комисия в състав:

Председател: гл. ас. д-р Милена Валентинова Любенова – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Членове: Милчо Цветков Георгиев – етнохореолог, гр. Перник

Цветанка Стоянова Манова – етнолог, гр. Перник

Комисията определи следните изпълнители от област Перник за участие в ХІІ Национален събор на българското народно творчество в Копривщица – 2022:

Музикална школа „Хармония“, гр. Перник, общ. Перник

Ръководител: Валери Цветков.

Виктория Йорданова – певица.

Репертоар:1.“Рано ми е слънце огреяло“ – 2 мин.

2.“В село дюлгери дойдоя“ – 1 мин.

Рая Емилова Димитрова- 7 г. – певица.

Репертоар: 1.“ Пусти моми берендерки“ – 2 мин.

„ Тръгнало е лудо млади“ – 1 мин.

НЧ „Христо Ботев-1961 г.“ с. Люлин, общ. Перник

Виктория Виделинова Миткова – певица 13 г.

Репертоар:1.“Седнал Марко“ – 2 мин.

Анджелина Юлианова – певица

Репертоар: 1. „Гюра юнак“ – 2 мин.

“Пиле пищи“ – 1 мин. Петя Петрова – певица

Репертоар: 1. „У село дойдоя“ – 2 мин.

„Земи ме Вело“ – 1 мин.

ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Батановци

Ръководители: Доника Груева и Емилия Асенова

ДФГ за детски игри „Слънце“ / Ярджиловци филиал/

Репертоар: 1.“Ритни капа“ – 2 мин.

„Мечка“ – 1 мин.

3.“Пашалия“ – 2 мин.

ДФГ за детски игри „Мечо пух“ / Батановци/

Ръководител: Яна Карамфилова

Репертоар: 1.“Миш ми е болен“ – 2 мин.

„Около селото“ – 3 мин.

НЧ „Отец Паисии-19287 г.“, с. Извор, общ. Радомир

Ръководител: Димитрина Мирчева

Група за словесен фолклор.

Репертоар: 1. Детски игри и залъгалки

НЧ „Светлина – 1919 г.“, с. Студена, общ. Перник

1.Фолклорна певческа група

Ръководител: Людмила Иванова

Репертоар: 1. „Море мома Бега” – 2 мин.

„Драгана седи в градина” – 1 мин. Женска фолклорна танцова група

Ръководител: Людмила Иванова

Репертоар: Хоро на песен: 1.“Земи ме Вело“ – 1 мин.

“Кривото“ – 1 мин. Женски фолк дует: Бойка Петрова и Людмила Иванова

Репертоар:1. „Стоян иде от градина“ – 2 мин.

„Облага се мома Цвета“ – 1 мин.

ПК “Никола Вучков“, кв. Църква, гр. Перник

Величка Андреева – разказвачка

Репертоар: 1. Граовски хумор – 5 мин.

НЧ „Светлина-1936 г.“ с. Прибой, общ. Радомир

Ръководител: Росана Иванова

ДФГ за словесен фолклор.

Репертоар: 1. Бройлки, гатанки, поговорки и детски игри – 4 мин.

2 . Емили Иванова, 17 г. – разказвачка

Репертоар: Легенди: 1. “Как е станала мечката“ – 1 мин.

“Как е станал млечнио пат“ – 1 мин.

Виктор Георгиев, 15 г. – разказвач

Репертоар: Легенди:1.“Как е станала костенурката“ – 1 мин.

2.“Оти вуко не дави вол“ – 1 мин.

Пенсионерски клуб „Железничар“, гр. Перник

Искра Георгиева Мишова – разказвачка

Репертоар:1.“Женитбата на граовските жени“ – 6 мин.

НЧ „Нови хоризонти – 2009 г.“, гр. Перник

ЖФПГ „Седмошарица“

Ръководител: Елена Димитрова

Репертоар:1. „Сбирали се момите“ – 2 мин.

2.“ Тлака тлачи“ – 1 мин.

Стефка Велинова – певица

Репертоар: 1.“Заборчил Стоян“ – 1 мин.

„Сещай се, Станке“ – 1 мин. Райка Йорданова – певица, 83 г.

Репертоар: 1. „Седи Марко“ – 2 мин.

„Обичам, мамо“ – 1 мин. Показ на традиционни костюми:

а) Елена Димитрова – празнична граовски литак от с. Дивотино на 150 г. – 1 мин. б) Райка Йорданова – празнична сая на 120 г. – 1 мин.

НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.“, с. Големо Бучино, общ. Перник

Крисия Бориславова Валериева , 7 год.

Репертоар: 1. „Баба крокна у градина“– 2 мин.

„Прошета се бела Рада“ – 1 мин. Детска фолклорна танцова група „Шопчета“

Ръководител: Роман Михайлов

Репертоар: 1. „Четворно хоро“ – 1 мин.

„За пояс“ – 1 мин. Смесена ФТГ „Настроение“

Ръководител: Иван Стойков

Репертоар: 1. „Петрунино хоро“ – 1 мин.

„Четворно хоро“ – 1 мин. „Бучинско мъжко хоро“ – 2 мин. „Селско хоро“ – 1 мин.

Общински младежки дом, гр. Перник

1.Танцова школа „Хоро“

Ръководители: Митко и Дария Михалкови

Репертоар: 1. „Йове“ – 3 мин.

„Бера“ – 2 мин.

2 . Показ на носии:

а) Миглена Василева Ирикова, 36 г. Празнична граовска носия – 1 мин.

б) Мирослава Методиева Огнянова, 49 г. Празнична граовска носия – 1 мин

ШНТ „Нартан“, гр. Перник

Ръководител: Пламен Ганов

Танцова формация „Нартан“

Репертоар: 1.“Бера“ – 2 мин.

2.“Старо граовско“ – 1 мин.

5.“Лиле, Лиле“ – 2 мин.

СУ „Васил Левски“ – гр. Брезник, с художествен ръководител Николина Байкова

Група за словесен фолклор – „Бучляци“ – граовски хумор – 3 мин. НЧ „Просвещение – 1870“, гр. Брезник

Василена Методиева – певица

Репертоар: 1. „Тупане затупали“ – 2 мин.

„Кукувица по рода си кука“ – 1 мин.

2.Танцова формация „Калина“

Репертоар:1. „Петрунино“ – 4 мин.

„Йове“ – 2 мин.

НЧ „Георги Димитров-1928 г.“ с. Ковачевци, общ. Коовачевци

1.Фолклорна танцова група „Български ритми“.

Ръководител: Цветан Боянов

Репертоар: 1. „Боснешко“ – 2 мин.

„Трънско“ – 2 мин. „Петрунино“ – 2 мин.

НЧ „Христо Ботев-1928 г.“, с. Копаница, общ. Радомир

Детска смесена фолклорна певческа шесторка.

Ръководител: Василка Николова

Репертоар:1. „Уцани се Яне” – 2 мин.

„Мара макя“ – 1 мин. Дана Тасева, 70 г. – певица

Репертоар: 1. „Марко коси трава детелина”– 2 мин.

„Провикна се Рада” – 1 мин. Смесена фолклорна танцова група

Ръководител: Радостина Асенова

Репертоар: 1. „Старо граовско хоро” – хоро на песен– 2 мин.

„Бера” – хоро на песен – 2 мин. „Четворно хоро” – хоро на песен – 2 мин. „Понапил ми се Илия” – хоро на песен – 2 мин. ДФГ „Омайниче“ за детски игри с песен

Ръководител: Василка Николова

Репертоар:1. „Пускам, пускам кръпче“ – 1 мин.

„Убавата берешница” – 1 мин. „Оздол идат два калугер“ – 2 мин. „Кральо, портальо” – 2 мин.

Петър Велев, род. 1948 г. – разказвач

Репертоар: 1. „На собор у Гигинскиьо манастир” – 5 мин.

Йордан Гоговски, род.1948 г. – разказвач

Репертоар: По комшийски – 4 мин

НЧ “Пробуда-1922 г.“, с. Драгичево, общ. Перник

Божидара Николаева Николаева, 10 г.

Репертоар: 1. „Прочула се море, бела Яна“ – 1 мин.

„Залибих си едно либе” – 2 мин.

2.ДФГ за детски игри и обичаи.

Ръководител: Людмила Филипова

Репертоар: Игри: 1. „Гърнета“ – 2 мин.

„Прескочи кобила“ – 2 мин. „Ан-ка-ка -де“ – 2 мин.

Детска фолклорна танцова формация

Ръководител: Кристиян Илчев

Репертоар: 1.“Драгичевско селско“ – 3 мин.

4.ТФ за български народни хора

Ръководител: Кристиян Илчев

Репертоар: 1.“Лиле“ – 2 мин.

„Крепи се буцо“ – 3 мин.

НЧ „Искра – 1932“, с. Слаковци, общ. Брезник

Ръководител: Светла Пантелеева

Светла Райчова Иванова – певица

Репертоар:1. „Слънце зайде“ – 2 мин.

„Снощи отидох на чешмата“ – 1 мин. Светла Пантелеева – словесен граовски фолклор

Репертоар: 1.“Неверната жена“ – 5 мин.

НЧ „Иво войвода – 1928“, с. Долна Секирна, общ. Брезник

Ръководител: Милена Иванова

1 . Яна Иванова Кирилова – певица

Репертоар:1. „Байрактаре брале“ – 2 мин.

„Моминото цвете“ – 1 мин.

НЧ „Пробуда – 1927“ с. Кошарево

Ръководител: Соня Кирилова

Александра Станилова, 17 год. – певица

Репертоар: 1. „Море, чича рече“ – 2 мин.

НЧ „Пробуда-1937 г.“, с. Кладница, общ. Перник

Фолклорна певческа група

Ръководител: Петя Савова

Репертоар:1. „Сараевко” – 1 мин.

„Три планини” – хоро на песен – 1 мин.

Петя Емилова Савова – певица

Репертоар: 1. „Овчар ока” – 2 мин.

„Слънцето трепери” – 1 мин.

3.ФА за изворен фолклор „Кладница” – 5 мин.

Ръководител: Петър Нецов

Репертоар: 1.Хора и песни от Кладница

Фолклорна танцова формация – възрастни – 5 мин.

Репертоар: 1. „Чука“

„Четворно

3.„Селско граовско за пояс“

Младежка танцова формация – 5 мин.

Ръководител: Петър Нецов

Репертоар: Мегдански хора: 1. „Елено моме”

„Цоне, мило чедо” „Кладнишко мъжко хоро” „Селско за пояс“

Град Перник

Божидара Руменова Николова – певица 15г.

Ръкoводител: Верка Момчилова

Репертоар: 1.“Паднал ми ранен млад Стоян“– 2 мин.

Койдано, гюзел невесто“ – 1 мин.

НЧ „Евлоги Агайн – 1927 г.“, с. Владимир, общ. Радомир

ЖФД Лида Таратупска и Нина Богомилова – разказвачки

Репертоар: 1 „За празниците у Владимир“ – 6 мин.

Теменужка Николова – певица

Репертоар:1.“Марко сака моравка девойкя“ – 1 мин.

“Гюл девойкя“ – 1 мин.

НЧ „Никола Корчев-1928 г.“, с. Долна Диканя, общ. Радомир

Павлинка Георгиева Витанова, 70 г. – певица

Репертоар:1. „Куковица „Дано, леле“ – 2 мин.

„Църнилчице, девойкьо“ – 1 мин. ФП дуо: Веска Василева Десподова и Йорданка Серафимова Джамалова

Репертоар: жетварски песни: 1.“Моравка девойкя“ – 1 мин.

2.“Дона, биле брала“ – 1 мин.

Женска фолклорна група „Елея”

Репертоар: песни на хора 1.“Вечер малка мома“ – 2 мин.

2 Лечко стапяй бела Доне“ – 1 мин.

НЧ „Благой Попов -1927 г.“, с. Дрен, общ. Радомир

1.Женска фолклорна певческа група

Ръководител Лариса Кирилова

Репертоар: 1.“Слънцето е на заода“ – 1 мин.

„От как сме се Яне залюбили“ – 2 мин.

Васил Щраков, 75 г. – певец

Репертоар:1. „Прошетала се Велика“ – 2 мин.

„Овчар свири горе у гората“ – 1 мин.

Вергинка Мишкова – разказвачка

Репертоар:1. Граовски хумор – „Как наште одили у Калище за жито“ – 2 мин.

НЧ „Напредък-1915 г.“, с. Стефаново, общ. Радомир

Светослав Ананиев,7 г. – гайдар

Репертоар: 1. „Пайдушко хоро“ – 1 мин.

2.“Право хоро“ – 1 мин.

Фолклорна група за народни обичаи „Изводене на мома“ – 8 мин.

Ръководител: Славчо Гебрев

13-то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – кв. Мошино , гр. Перник

Детска танцова формация с ръководител Николай Бояджиев

Репертоар: 1. „Матилда“ – 1 мин.

„Кукуриго“ – 2 мин. „Дивотинско“ – 1 мин.

Гр. Перник

Смесена фолклорна танцова формация с ръководител Николай Бояджиев

Репертоар: 1. „Селско“ – 2 мин.

„Йове“ – 2 мин. „Брезнишко за пояс“ – 2 мин.

НЧ „Крюгер Николов – 1922”, с. Пещера

Смесена танцова група

Ръководител: Стоян Стефанов

Репертоар:1. „Стоян и Стана два брата“ – хоро на песен – 1 мин.

2.“Била Гроздена войвода“ – хоро на песен – 2 мин.

Пещерско селско хоро изпълнявано на Великден със съпровод – 2 мин.

Маргарита Симеонова, 74 г. – баячка

Репертоар: 1.“Баене от уплах“ – 4 мин.

НЧ „Васил Левски – 1968 г.“, с. Рударци, общ. Перник

ЖФПГ „Граово“

Ръководител: Емилия Александрова

Репертоар:1. „Ладе стои“ – 2 мин.

„Ой, Яне, ягне“ – 1 мин. Емилия Александрова Велинова – певица

Репертоар:1. „Зажени се младото ратайче“ – 2 мин.

„Гюл девокя“ – 2 мин. Женска фолклорна танцова група

Ръководител: Емилия Александрова

Репертоар:

„Йован си гради дворове“ – 1 мин. „Неда бели бело платно“ – 2 мин. Зоя Мирчева – разказвачка

Репертоар: 1. „Граовски хумор“ – 6 мин.

НЧ „П.К. Яворов – 1926 г.“, с. Мещица, общ. Перник

ЖФПГ „Граовска китка“

Ръководител: Бойка Димитрова

Репертоар: 1. „Пойдох, поведох“ – 2 мин.

„Вила мома, Лазаре“ – 1 мин.

НЧ „Пробуда – 1935 г.“, кв. Бела вода, гр. Перник

Детска фолклорна танцова група „Кракра“

Ръководител: Ирена Андреева

Репертоар:1. „Чубричанче, ле“ – 3 мин.

„Четворно хоро“ – 2 мин. Фолклорна танцова група „Кракра“

Ръководител: Ирена Андреева

Репертоар:1. „Крепи се буцо“ – 2 мин.

„Садовичко хоро“ – 2 мин.

3.ФТГ „Барактаре“

Ръководител: Ирена Андреева

Репертоар:1.“Йове“ – 2 мин.

2.“Що са дренци, все са тарикати“ – 2 мин.

НЧ „Светлина – Сопица – 1932“, с. Сопица, общ. Брезник

1.Смесена фолклорна танцова формация „Шарения“

Ръководител: Кристиан Иванов

Репертоар: 1.“Кукунеш“ – 2 мин.

„Старо Брезнишко“ – 2 мин.

НЧ „Христо Ботев – 1940 г.“, с. Ярджиловци, общ. Перник

Симона Илиянова Здравкова – разказвачка

Репертоар:1 „Кандърма“ – 3 мин.

Милка Александрова Михайлова – певица

Репертоар:1 „Снощи ми е Янинка родила“ – 2 мин.

„Провикна се Рада“ – 1 мин. Смесена фолклорна група за народни обичаи.

Ръководител: Станка Драгомирова.

Обичай: „Водене млада невеста на вода“ – 9 мин.

НЧ „Напредък – 1895 г.“, гр. Радомир

Младежка фолклорна певческа група

Ръководител: Инес Михайлова

Репертоар:1 „Шопски припеви“ – 2 мин.

Женска фолклорна певческа група.

Ръководител: Инес Михайлова

Репертоар: 1. „Димянинка“ – 1 мин.

„Яна турче лъгала“ – 2 мин. Валентина Стоянова Илиева, 17 г.

Репертоар: 1 „Елено, чедо“ – 2 мин.

„Ерке, мори Ерке“ – 1 мин.

Женска фолклорна танцова формация „Зора“, гр. Перник.

Ръководител: Пламен Маринов

Репертоар:1. „Четворно“ – 2 мин.

„Бера“ – 2 мин.

НЧ „Просвета – 1909 г.“, кв. „Църква“, гр. Перник

Виктория Валентинова Цветанова – певица, съпровод на тъпан Валентин Валентинов Цветанов

Репертоар: 1. „Рано ми е море“ – 2 мин.

„Прочу се у селото Недината макя“ – 1 мин. Фолклорна танцова група „Български ритми“

Ръководител: Цветан Боянов

Репертоар: 1. „Селско боснешко“ – 2 мин.

„Трънско“ – 2 мин. „Петрунино“ – 2 мин. Млдажка фолклорна танцова група „Български ритми“

Ръководител: Цветан Боянов

Репертоар: 1.“Селско“ – 2 мин.

„Йовино“ – 2 мин. „Петрунино“ – 2 мин.

НЧ „Христо Ботев-1928 г.“, кв.“Върба“, гр. Радомир

Детска фолклорна певческа група „Ясно слънце“.

Ръководител: Катя Гигова

Репертоар: „Шопска китка“– 2 мин.

Детско фолклорно певческо трио – Мария Симеонова, Беатрис Костадинова, Валентина Илиева

Ръководител: Катя Гигова

Репертоар:1. “Мало село“ – 2 мин.

2.“ Гукала е гугутчица“– 2 мин.

Детски фолклорен певчески дует – Емилия Джибирска и Магдалена Тихомирова

Репертоар: 1. „Провикнала се Янинка“– 2 мин.

„Повела е Йова“ – 2 мин. Фолклорен певчески квартет: Йоана Кафтанова, Андрея Иванова, Кристияна Иванова, Виктория Венчова

Репертоар:1. „Граовска китка“– 2 мин.

Сияна Десиславова Михайлова , 9 год.

Репертоар:1.“Рано ми е море“– 2 мин.

2.Мъри Радо, Радомирке“ – 1 мин.

Валентина Александрова Йорданова , 9 год.

Репертоар:1.“Какво време настана“ – 2 мин.

„Пушка пукна, Гюле“ – 1 мин. Моника Венциславова Стоименова , 8 год.

Репертоар: 1.“Овчар свири“– 2 мин.

2.“Момче дава ле ,злато за девойкя“– 1 мин.

Дарина Боянова Боянова, 13 г.

Репертоар:1 „Пиле пищи“– 2 мин.

„Огреяло ясно слънце“ – 1 мин

НЧ „Чичо Стоян-1927 г.“, с. Дивотино, общ. Перник

Емма Захариева Кирилова, 7 г. – певица

Ръководител: Мариана Янкулова

Репертоар:1.„Гроздено, моме Гроздено“ – 2 мин.

„Отишла е малкай мома“ – 1 мин. Йоан Яворов Драганов, 13 г. – певец

Ръководител: Верка Момчилова

Репертоар:1. „Де зайде“ – 3 мин.

Работническа танцова група.

Ръководител: Юлиян Кралчев

Репертоар: 1. „Старо граовско“ – 2 мин.

„Петрунино“ – 2 мин.

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