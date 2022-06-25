Ето кои самодейци ще представят Перник на фестивала в Копривщица

На 18 и 19 юни 2022 г. в ЦПЛР – ОДК, гр. Перник се проведе Регионален преглед на област Перник за участие на фолклорни групи, състави и индивидуални изпълнители в XII Национален събор на българското народно творчество в Копривщица 2022. (Зап. № РД 69 от 10.06.2022 г.).
В прегледа участваха 708 изпълнители от 46 институции, които представиха своите умения в областта на фолклорната обредност, песенния, танцовия и словесния фолклор. Представени бяха традиционни костюми от населените места на Пернишка област.
Комисия в състав:
Председател: гл. ас. д-р Милена Валентинова Любенова – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
Членове: Милчо Цветков Георгиев – етнохореолог, гр. Перник
Цветанка Стоянова Манова – етнолог, гр. Перник
Комисията определи следните изпълнители от област Перник за участие в ХІІ Национален събор на българското народно творчество в Копривщица – 2022:
Музикална школа „Хармония“, гр. Перник, общ. Перник
Ръководител: Валери Цветков.
- Виктория Йорданова – певица.
Репертоар:1.“Рано ми е слънце огреяло“ – 2 мин.
2.“В село дюлгери дойдоя“ – 1 мин.
- Рая Емилова Димитрова- 7 г. – певица.
Репертоар: 1.“ Пусти моми берендерки“ – 2 мин.
- „ Тръгнало е лудо млади“ – 1 мин.
НЧ „Христо Ботев-1961 г.“ с. Люлин, общ. Перник
- Виктория Виделинова Миткова – певица 13 г.
Репертоар:1.“Седнал Марко“ – 2 мин.
- Анджелина Юлианова – певица
Репертоар: 1. „Гюра юнак“ – 2 мин.
- “Пиле пищи“ – 1 мин.
- Петя Петрова – певица
Репертоар: 1. „У село дойдоя“ – 2 мин.
- „Земи ме Вело“ – 1 мин.
ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Батановци
Ръководители: Доника Груева и Емилия Асенова
- ДФГ за детски игри „Слънце“ /Ярджиловци филиал/
Репертоар: 1.“Ритни капа“ – 2 мин.
- „Мечка“ – 1 мин.
3.“Пашалия“ – 2 мин.
- ДФГ за детски игри „Мечо пух“ /Батановци/
Ръководител: Яна Карамфилова
Репертоар: 1.“Миш ми е болен“ – 2 мин.
- „Около селото“ – 3 мин.
НЧ „Отец Паисии-19287 г.“, с. Извор, общ. Радомир
Ръководител: Димитрина Мирчева
- Група за словесен фолклор.
Репертоар: 1. Детски игри и залъгалки
НЧ „Светлина – 1919 г.“, с. Студена, общ. Перник
1.Фолклорна певческа група
Ръководител: Людмила Иванова
Репертоар: 1. „Море мома Бега” – 2 мин.
- „Драгана седи в градина” – 1 мин.
- Женска фолклорна танцова група
Ръководител: Людмила Иванова
Репертоар: Хоро на песен: 1.“Земи ме Вело“ – 1 мин.
- “Кривото“ – 1 мин.
- Женски фолк дует: Бойка Петрова и Людмила Иванова
Репертоар:1. „Стоян иде от градина“ – 2 мин.
- „Облага се мома Цвета“ – 1 мин.
ПК “Никола Вучков“, кв. Църква, гр. Перник
- Величка Андреева – разказвачка
Репертоар: 1. Граовски хумор – 5 мин.
НЧ „Светлина-1936 г.“ с. Прибой, общ. Радомир
Ръководител: Росана Иванова
- ДФГ за словесен фолклор.
Репертоар: 1. Бройлки, гатанки, поговорки и детски игри – 4 мин.
2 . Емили Иванова, 17 г. – разказвачка
Репертоар: Легенди: 1. “Как е станала мечката“ – 1 мин.
- “Как е станал млечнио пат“ – 1 мин.
- Виктор Георгиев, 15 г. – разказвач
Репертоар: Легенди:1.“Как е станала костенурката“ – 1 мин.
2.“Оти вуко не дави вол“ – 1 мин.
Пенсионерски клуб „Железничар“, гр. Перник
- Искра Георгиева Мишова – разказвачка
Репертоар:1.“Женитбата на граовските жени“ – 6 мин.
НЧ „Нови хоризонти – 2009 г.“, гр. Перник
- ЖФПГ „Седмошарица“
Ръководител: Елена Димитрова
Репертоар:1. „Сбирали се момите“ – 2 мин.
2.“ Тлака тлачи“ – 1 мин.
- Стефка Велинова – певица
Репертоар: 1.“Заборчил Стоян“ – 1 мин.
- „Сещай се, Станке“ – 1 мин.
- Райка Йорданова – певица, 83 г.
Репертоар: 1. „Седи Марко“ – 2 мин.
- „Обичам, мамо“ – 1 мин.
- Показ на традиционни костюми:
а) Елена Димитрова – празнична граовски литак от с. Дивотино на 150 г. – 1 мин. б) Райка Йорданова – празнична сая на 120 г. – 1 мин.
НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.“, с. Големо Бучино, общ. Перник
- Крисия Бориславова Валериева , 7 год.
Репертоар: 1. „Баба крокна у градина“– 2 мин.
- „Прошета се бела Рада“– 1 мин.
- Детска фолклорна танцова група „Шопчета“
Ръководител: Роман Михайлов
Репертоар: 1. „Четворно хоро“ – 1 мин.
- „За пояс“ – 1 мин.
- Смесена ФТГ „Настроение“
Ръководител: Иван Стойков
Репертоар: 1. „Петрунино хоро“ – 1 мин.
- „Четворно хоро“ – 1 мин.
- „Бучинско мъжко хоро“ – 2 мин.
- „Селско хоро“ – 1 мин.
Общински младежки дом, гр. Перник
1.Танцова школа „Хоро“
Ръководители: Митко и Дария Михалкови
Репертоар: 1. „Йове“ – 3 мин.
- „Бера“ – 2 мин.
- 2. Показ на носии:
а) Миглена Василева Ирикова, 36 г. Празнична граовска носия – 1 мин.
б) Мирослава Методиева Огнянова, 49 г. Празнична граовска носия – 1 мин
ШНТ „Нартан“, гр. Перник
Ръководител: Пламен Ганов
- Танцова формация „Нартан“
Репертоар: 1.“Бера“ – 2 мин.
2.“Старо граовско“ – 1 мин.
5.“Лиле, Лиле“ – 2 мин.
СУ „Васил Левски“ – гр. Брезник, с художествен ръководител Николина Байкова
- Група за словесен фолклор – „Бучляци“ – граовски хумор – 3 мин. НЧ „Просвещение – 1870“, гр. Брезник
- Василена Методиева – певица
Репертоар: 1. „Тупане затупали“ – 2 мин.
- „Кукувица по рода си кука“ – 1 мин.
2.Танцова формация „Калина“
Репертоар:1. „Петрунино“ – 4 мин.
- „Йове“ – 2 мин.
НЧ „Георги Димитров-1928 г.“ с. Ковачевци, общ. Коовачевци
1.Фолклорна танцова група „Български ритми“.
Ръководител: Цветан Боянов
Репертоар: 1. „Боснешко“ – 2 мин.
- „Трънско“ – 2 мин.
- „Петрунино“ – 2 мин.
НЧ „Христо Ботев-1928 г.“, с. Копаница, общ. Радомир
- Детска смесена фолклорна певческа шесторка.
Ръководител: Василка Николова
Репертоар:1. „Уцани се Яне” – 2 мин.
- „Мара макя“ – 1 мин.
- Дана Тасева, 70 г. – певица
Репертоар: 1. „Марко коси трава детелина”– 2 мин.
- „Провикна се Рада” – 1 мин.
- Смесена фолклорна танцова група
Ръководител: Радостина Асенова
Репертоар: 1. „Старо граовско хоро” – хоро на песен– 2 мин.
- „Бера” – хоро на песен – 2 мин.
- „Четворно хоро” – хоро на песен – 2 мин.
- „Понапил ми се Илия” – хоро на песен – 2 мин.
- ДФГ „Омайниче“ за детски игри с песен
Ръководител: Василка Николова
Репертоар:1. „Пускам, пускам кръпче“ – 1 мин.
- „Убавата берешница” – 1 мин.
- „Оздол идат два калугер“ – 2 мин.
- „Кральо, портальо” – 2 мин.
- Петър Велев, род. 1948 г. – разказвач
Репертоар: 1. „На собор у Гигинскиьо манастир” – 5 мин.
- Йордан Гоговски, род.1948 г. – разказвач
Репертоар: По комшийски – 4 мин
НЧ “Пробуда-1922 г.“, с. Драгичево, общ. Перник
- Божидара Николаева Николаева, 10 г.
Репертоар: 1. „Прочула се море, бела Яна“ – 1 мин.
- „Залибих си едно либе” – 2 мин.
2.ДФГ за детски игри и обичаи.
Ръководител: Людмила Филипова
Репертоар: Игри: 1. „Гърнета“ – 2 мин.
- „Прескочи кобила“ – 2 мин.
- „Ан-ка-ка -де“ – 2 мин.
- Детска фолклорна танцова формация
Ръководител: Кристиян Илчев
Репертоар: 1.“Драгичевско селско“ – 3 мин.
4.ТФ за български народни хора
Ръководител: Кристиян Илчев
Репертоар: 1.“Лиле“ – 2 мин.
- „Крепи се буцо“ – 3 мин.
НЧ „Искра – 1932“, с. Слаковци, общ. Брезник
Ръководител: Светла Пантелеева
- Светла Райчова Иванова – певица
Репертоар:1. „Слънце зайде“ – 2 мин.
- „Снощи отидох на чешмата“ – 1 мин.
- Светла Пантелеева – словесен граовски фолклор
Репертоар: 1.“Неверната жена“ – 5 мин.
НЧ „Иво войвода – 1928“, с. Долна Секирна, общ. Брезник
Ръководител: Милена Иванова
- 1. Яна Иванова Кирилова – певица
Репертоар:1. „Байрактаре брале“ – 2 мин.
- „Моминото цвете“ – 1 мин.
НЧ „Пробуда – 1927“ с. Кошарево
Ръководител: Соня Кирилова
- Александра Станилова, 17 год. – певица
Репертоар: 1. „Море, чича рече“ – 2 мин.
НЧ „Пробуда-1937 г.“, с. Кладница, общ. Перник
- Фолклорна певческа група
Ръководител: Петя Савова
Репертоар:1. „Сараевко” – 1 мин.
- „Три планини” – хоро на песен – 1 мин.
- Петя Емилова Савова – певица
Репертоар: 1. „Овчар ока” – 2 мин.
- „Слънцето трепери”– 1 мин.
3.ФА за изворен фолклор „Кладница” – 5 мин.
Ръководител: Петър Нецов
Репертоар: 1.Хора и песни от Кладница
- Фолклорна танцова формация – възрастни – 5 мин.
Репертоар: 1. „Чука“
- „Четворно
3.„Селско граовско за пояс“
- Младежка танцова формация – 5 мин.
Ръководител: Петър Нецов
Репертоар: Мегдански хора: 1. „Елено моме”
- „Цоне, мило чедо”
- „Кладнишко мъжко хоро”
- „Селско за пояс“
Град Перник
- Божидара Руменова Николова – певица 15г.
Ръкoводител: Верка Момчилова
Репертоар: 1.“Паднал ми ранен млад Стоян“– 2 мин.
- Койдано, гюзел невесто“ – 1 мин.
НЧ „Евлоги Агайн – 1927 г.“, с. Владимир, общ. Радомир
- ЖФД Лида Таратупска и Нина Богомилова – разказвачки
Репертоар: 1 „За празниците у Владимир“ – 6 мин.
- Теменужка Николова – певица
Репертоар:1.“Марко сака моравка девойкя“ – 1 мин.
- “Гюл девойкя“ – 1 мин.
НЧ „Никола Корчев-1928 г.“, с. Долна Диканя, общ. Радомир
- Павлинка Георгиева Витанова, 70 г. – певица
Репертоар:1. „Куковица „Дано, леле“ – 2 мин.
- „Църнилчице, девойкьо“ – 1 мин.
- ФП дуо: Веска Василева Десподова и Йорданка Серафимова Джамалова
Репертоар: жетварски песни: 1.“Моравка девойкя“ – 1 мин.
2.“Дона, биле брала“ – 1 мин.
- Женска фолклорна група „Елея”
Репертоар: песни на хора 1.“Вечер малка мома“ – 2 мин.
2 Лечко стапяй бела Доне“ – 1 мин.
НЧ „Благой Попов -1927 г.“, с. Дрен, общ. Радомир
1.Женска фолклорна певческа група
Ръководител Лариса Кирилова
Репертоар: 1.“Слънцето е на заода“ – 1 мин.
- „От как сме се Яне залюбили“ – 2 мин.
- Васил Щраков, 75 г. – певец
Репертоар:1. „Прошетала се Велика“ – 2 мин.
- „Овчар свири горе у гората“ – 1 мин.
- Вергинка Мишкова – разказвачка
Репертоар:1. Граовски хумор – „Как наште одили у Калище за жито“ – 2 мин.
НЧ „Напредък-1915 г.“, с. Стефаново, общ. Радомир
- Светослав Ананиев,7 г. – гайдар
Репертоар: 1. „Пайдушко хоро“ – 1 мин.
2.“Право хоро“ – 1 мин.
- Фолклорна група за народни обичаи „Изводене на мома“ – 8 мин.
Ръководител: Славчо Гебрев
13-то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – кв. Мошино , гр. Перник
- Детска танцова формация с ръководител Николай Бояджиев
Репертоар: 1. „Матилда“ – 1 мин.
- „Кукуриго“ – 2 мин.
- „Дивотинско“ – 1 мин.
Гр. Перник
Смесена фолклорна танцова формация с ръководител Николай Бояджиев
Репертоар: 1. „Селско“ – 2 мин.
- „Йове“ – 2 мин.
- „Брезнишко за пояс“ – 2 мин.
НЧ „Крюгер Николов – 1922”, с. Пещера
- Смесена танцова група
Ръководител: Стоян Стефанов
Репертоар:1. „Стоян и Стана два брата“ – хоро на песен – 1 мин.
2.“Била Гроздена войвода“ – хоро на песен – 2 мин.
- Пещерско селско хоро изпълнявано на Великден със съпровод – 2 мин.
- Маргарита Симеонова, 74 г. – баячка
Репертоар: 1.“Баене от уплах“ – 4 мин.
НЧ „Васил Левски – 1968 г.“, с. Рударци, общ. Перник
- ЖФПГ „Граово“
Ръководител: Емилия Александрова
Репертоар:1. „Ладе стои“ – 2 мин.
- „Ой, Яне, ягне“ – 1 мин.
- Емилия Александрова Велинова – певица
Репертоар:1. „Зажени се младото ратайче“ – 2 мин.
- „Гюл девокя“ – 2 мин.
- Женска фолклорна танцова група
Ръководител: Емилия Александрова
Репертоар:
- „Йован си гради дворове“ – 1 мин.
- „Неда бели бело платно“ – 2 мин.
- Зоя Мирчева – разказвачка
Репертоар: 1. „Граовски хумор“ – 6 мин.
НЧ „П.К. Яворов – 1926 г.“, с. Мещица, общ. Перник
- ЖФПГ „Граовска китка“
Ръководител: Бойка Димитрова
Репертоар: 1. „Пойдох, поведох“ – 2 мин.
- „Вила мома, Лазаре“ – 1 мин.
НЧ „Пробуда – 1935 г.“, кв. Бела вода, гр. Перник
- Детска фолклорна танцова група „Кракра“
Ръководител: Ирена Андреева
Репертоар:1. „Чубричанче, ле“ – 3 мин.
- „Четворно хоро“ – 2 мин.
- Фолклорна танцова група „Кракра“
Ръководител: Ирена Андреева
Репертоар:1. „Крепи се буцо“ – 2 мин.
- „Садовичко хоро“ – 2 мин.
3.ФТГ „Барактаре“
Ръководител: Ирена Андреева
Репертоар:1.“Йове“ – 2 мин.
2.“Що са дренци, все са тарикати“ – 2 мин.
НЧ „Светлина – Сопица – 1932“, с. Сопица, общ. Брезник
1.Смесена фолклорна танцова формация „Шарения“
Ръководител: Кристиан Иванов
Репертоар: 1.“Кукунеш“ – 2 мин.
- „Старо Брезнишко“ – 2 мин.
НЧ „Христо Ботев – 1940 г.“, с. Ярджиловци, общ. Перник
- Симона Илиянова Здравкова – разказвачка
Репертоар:1 „Кандърма“ – 3 мин.
- Милка Александрова Михайлова – певица
Репертоар:1 „Снощи ми е Янинка родила“ – 2 мин.
- „Провикна се Рада“ – 1 мин.
- Смесена фолклорна група за народни обичаи.
Ръководител: Станка Драгомирова.
Обичай: „Водене млада невеста на вода“ – 9 мин.
НЧ „Напредък – 1895 г.“, гр. Радомир
- Младежка фолклорна певческа група
Ръководител: Инес Михайлова
Репертоар:1 „Шопски припеви“ – 2 мин.
- Женска фолклорна певческа група.
Ръководител: Инес Михайлова
Репертоар: 1. „Димянинка“ – 1 мин.
- „Яна турче лъгала“ – 2 мин.
- Валентина Стоянова Илиева, 17 г.
Репертоар: 1 „Елено, чедо“ – 2 мин.
- „Ерке, мори Ерке“ – 1 мин.
Женска фолклорна танцова формация „Зора“, гр. Перник.
Ръководител: Пламен Маринов
Репертоар:1. „Четворно“ – 2 мин.
- „Бера“ – 2 мин.
НЧ „Просвета – 1909 г.“, кв. „Църква“, гр. Перник
- Виктория Валентинова Цветанова – певица, съпровод на тъпан Валентин Валентинов Цветанов
Репертоар: 1. „Рано ми е море“ – 2 мин.
- „Прочу се у селото Недината макя“ – 1 мин.
- Фолклорна танцова група „Български ритми“
Ръководител: Цветан Боянов
Репертоар: 1. „Селско боснешко“ – 2 мин.
- „Трънско“ – 2 мин.
- „Петрунино“ – 2 мин.
- Млдажка фолклорна танцова група „Български ритми“
Ръководител: Цветан Боянов
Репертоар: 1.“Селско“ – 2 мин.
- „Йовино“ – 2 мин.
- „Петрунино“ – 2 мин.
НЧ „Христо Ботев-1928 г.“, кв.“Върба“, гр. Радомир
- Детска фолклорна певческа група „Ясно слънце“.
Ръководител: Катя Гигова
Репертоар: „Шопска китка“– 2 мин.
- Детско фолклорно певческо трио – Мария Симеонова, Беатрис Костадинова, Валентина Илиева
Ръководител: Катя Гигова
Репертоар:1. “Мало село“ – 2 мин.
2.“ Гукала е гугутчица“– 2 мин.
- Детски фолклорен певчески дует – Емилия Джибирска и Магдалена Тихомирова
Репертоар: 1. „Провикнала се Янинка“– 2 мин.
- „Повела е Йова“– 2 мин.
- Фолклорен певчески квартет: Йоана Кафтанова, Андрея Иванова, Кристияна Иванова, Виктория Венчова
Репертоар:1. „Граовска китка“– 2 мин.
- Сияна Десиславова Михайлова , 9 год.
Репертоар:1.“Рано ми е море“– 2 мин.
2.Мъри Радо, Радомирке“ – 1 мин.
- Валентина Александрова Йорданова , 9 год.
Репертоар:1.“Какво време настана“ – 2 мин.
- „Пушка пукна, Гюле“– 1 мин.
- Моника Венциславова Стоименова , 8 год.
Репертоар: 1.“Овчар свири“– 2 мин.
2.“Момче дава ле ,злато за девойкя“– 1 мин.
- Дарина Боянова Боянова, 13 г.
Репертоар:1 „Пиле пищи“– 2 мин.
- „Огреяло ясно слънце“ – 1 мин
НЧ „Чичо Стоян-1927 г.“, с. Дивотино, общ. Перник
- Емма Захариева Кирилова, 7 г. – певица
Ръководител: Мариана Янкулова
Репертоар:1.„Гроздено, моме Гроздено“ – 2 мин.
- „Отишла е малкай мома“ – 1 мин.
- Йоан Яворов Драганов, 13 г. – певец
Ръководител: Верка Момчилова
Репертоар:1. „Де зайде“ – 3 мин.
- Работническа танцова група.
Ръководител: Юлиян Кралчев
Репертоар: 1. „Старо граовско“ – 2 мин.
- „Петрунино“ – 2 мин.