Фенове на Миньор запяха Love Is In The Air заради отложения ремонт на своя „храм“ – Стадионът на Мира

Феновете на Миньор- Перник се разчустваха и „запяха“ Love Is In The Air, след като стана ясно, че средствата предвидени за ремонт на Стадиона на Мира ще бъдат пренасочени към други належащи ремонтни дейности.

В страницата си във фейсбук „Миньорци Перник“, феновете с тъга изразиха недоволството си, че се отлага обновлението на техния „храм„. Миньорци наричат Стадион „Миньор“ „ключов актив“ за града и, че всички те милеят за неговото състояние. Феновете са възмутени от „тоталната незаинтересованост“, като считат, че тя е недопустима.

Ето какво написаха феновете на страницата си:

„Любовта е във въздуха, /Love Is In The Air/ страхотна песен, която всички знаят. Може ли да има любов към любимия отбор?!? Може и тя е неподвластна на времето, вече 103 години. Нарича се Футболен клуб Миньор-Перник. За хиляди хора в нашия град, тази силна, страстна емоция се е превърнала в религия, а стадион „Миньор“ е техния храм. Храмът за тези хора е най-святото място на земята. Там любовта е във въздуха. Тя обединява хора от различни социални слоеве, професии, различни партийни принадлежности и пол. В този храм всички са миньорци и всички те милеят за неговото състояние. Стадионът на един клуб е неговото сърце. Храмът на запалянковците. А храмът се руши пред очите ни. Липсващи седалки, ронещ се бетон, компрометирана мазилка, стари железни решетки, тоалетни, които са много под санитарния минимум и т.н. От няколко години имаме обещания от отговорните хора в града, че ще започне ремонт на стадиона, че ще бъде подменено тревното покритие, ще бъдат закупени табло, ще бъде изградено осветление и писта. Спортната база в с. Дивотино, също бе в списъка на приоритетите. То не бяха проекти за милиони, за осветление, писта, табло, козирка, одобрени и чакащи последни подписи. То не бяха гръмки предизборни обещания, че този стадион е приоритет за всички и така улисани в обещания и предизборни агитации, годините минаваха, стадионът продължаваше да се руши. Стадион „Миньор“ е собственост на Община Перник и като негов актив, би следвало тя да се грижи за него, с грижата на добър стопанин. Не може един толкова ключов за града актив, да не е от първостепенно значение. Днес, разбрахме, че може! По предложение на кметът на Перник, днес на сесия на Общински съвет, бе гласувано да отпадне ремонтът на стадион „Миньор“ за 2,2 млн. лв., като тези средства бъдат насочени към други обекти. Всичко това ни кара да мислим, за тотална незаинтересованост, която е недопустима , имайки предвид състоянието на спортното съоръжение. За пореден път „добрите“ намерения се оказват „празни“ обещания. Тези факти закономерно възмущават жълто-черните фенове и гражданите на Перник.“

Припомняме, че кметът на Перник Станислав Владимиров предложи промяна в преразпределинето на капиталовите разходи, като предвидените 2,2 милиона лева за ремонт на Стадион Миньор тази година да отидат за реновирането на други четири обекта за града. Един от тях е изграждането на пешеходен надлез на улица „Струма” в централната градска част, като по този начин се осигури пресичането при ул. „Търговска” и площад „Кракра”. Останалите нови позиции са ремонт на подземния минен музей, подобряване на материалната база на домашния социален патронаж и ремонт и почистване на сондаж №9 в село Рударци. Общата стойност на предложените промени възлиза на над 1.5 млн. лв. Освободеният ресурс от близо 660 000 лв. да бъдат насочени за текущи разходи по жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда.

Коментари

коментара