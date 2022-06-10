Иво Ангелов загуби на тепиха, двама перничани продължават борбата

Николай Вичев победи бившия капитан на националите Иво Ангелов в оспорван полуфинал при 63-килограмовите – 4:3 на държавното първенство по класическа борба във Велико Търново. Така утре за титлата състезателят на „Ботев-93“ (Враца) ще спори с натурализирания у нас чеченец Абу-Муслим Амаев (ЦСКА).

Другият ветеран на първенството Александър Костадинов не излезе срещу съотборника си от „Миньор“ (Перник) Наско Георгиев, който на финала ще спори с Дейвид Димитров.

Европейският шампион от 2020-а Едмонд Назарян бе убедителен и на полуфиналите, като се наложи с технически туш над Мартин Велев. А в решителната схватка за титлата в категория до 60 кг негов съперник ще бъде Недялко Петров.

Айк Мнацаканян (77), бронзов медалист от световно и европейски първенство, пък тушира Атанас Колев и за титлата ще излезе срещу Стоян Кубатов.

При 97-килограмовите Кирил Милов, №1 в Европа, стигна без борба до финала и в петък ще излезе срещу Ради Недков, съобщава БНР.

Следват финалните срещи:

55 кг Георги Захариев, Кюстендил – Денис Демиров, Враца

60 кг Едмонд Назарян, ЦСКА – Недялко Петров, Кюстендил

63 кг Николай Вичев, Враца – Абу-Муслим Амаев, ЦСКА

67 кг Никълъс Сулев, Левски – Иво Илиев, ЦСКА

72 кг Дейвид Димитров, ЦСКА – Наско Георгиев, Перник

77 кг Стоян Кубатов, Враца – Айк Мнацаканян, ЦСКА

82 кг Росиан Дермански, Враца – Стилиян Найденов, Перник

87 кг Светослав Николов, Враца – Йоан Димитров, Враца

97 кг Кирил Милов, ЦСКА – Ради Недков, НСА

130 кг Асен Петров, НСА – Симеон Станкович, Кюстендил

Резултати от полуфинали:

55 кг Георги Захариев – Виктор Димитров – туш

55 кг Денис Демиров – Галин Иванов без борба

60 кг Едмонд Назарян – Мартин Велев – техн.туш

60 кг Недялко Петров – Александър Димитров – 8:0

63 кг Николай Вичев – Иво Ангелов – 4:3

63 кг Абу-Муслим Амаев – Августин Спасов – 9:1

67 кг Никълъс Сулев – Румен Савчев- 9:3

67 кг Иво Илиев – Габриел Георгиев- без борба

72 кг Дейвид Димитров – Константин Стас – 3:1

72 кг Наско Георгиев – Александър Костадинов – без борба

77 кг Стоян Кубатов – Михаил Махарадзе – 8:0

77 кг Айк Мнацаканян – Атанас Колев – туш

82 кг Росиан Дермански – Тихомир Димов – 12:4

82 кг Стилиян Найденов – Николай Лазаридис – туш

87 кг Светослав Николов – Захари Зашев – 3:1

87 кг Йоан Димитров – Денис Кукушев 10:0

97 кг Кирил Милов – Мартин Иванов – без борба

97 кг Ради Недков – Калоян Иванов – 3:1

130 кг Асен Петров – Васил Бимбалов 8:0

130 кг Симеон Станкович – Асен Табаков 4:2

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