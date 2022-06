Перник е КИНО: Не пропускайте шанса да видите на живо 160 филма от Италия, Унгария, Франция, Португалия, Румъния, България

Дълги години Перник страдаше от липса на кино. Перничани обичащи Седмото изкуство напускаха града, за да изгледат някой филм. Това вече не е така. А тези дни Перник дори е домакин на фестивала на късометражното кино. 160 филма от Италия, Унгария, Франция, Португалия, Румъния, България и др. се прожектират в приказно аранжирания Дворец на културата.

Нещо различно от големите продукции, нещо авторско, нещо истинско, направено със сърце от хората, обичащи да творят и създават филми и заслужаващи изява и оценка на труда си. А перничани за първи път имат уникалния шанс да гледат всичко това на живо, в града си.

🎞Всяка вечер има и прожекции на открито, които представят ON FOCUS програма от Италия, Унгария, Франция, Португалия, Румъния, България и др.

🎺Музикалните събития са разнообразни и включват изпълнители като Мила Роберт, Котарашки, Вера Шандел и DJ-и от Сърбия, Македония, Гърция, България. В Зала 4.

🎫8 лв. / 6 лв. – 1 билет за филмов блок (Състезателна програма);

🎫8 лв. / 6 лв. – Пакет: Прожекции на открито (ON FOCUS), Експериментални състезателни прожекции и пропуск за музикално събитие;

🎫 50 лв. – ПЪЛЕН ФЕСТИВАЛЕН БИЛЕТ: всички прожекции (Конкурс + програма на фокус), Пичинг сесия, Втора международна интердисциплинарна конференция, Панели, Q&A сесии, Музикална програма

