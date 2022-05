Броени минути преди старта! Вижте как изглежда Двореца на културата за кинофеста в Перник

Тази вечер в 19:00 ч. в театралния салон на Двореца на културата ще бъде открит Международният фестивал на фестивал за късометражно кино, който тази година провежда 19-тото си издание в Перник. В Двореца на културата, от 31 май до 7 юни ще бъдат представени над 270 филма от цял свят.

Селектираните филми са в 6 конкурсни програми за български и международни филми, както професионални, така и студентски. 4 са поджанрови категории – игрален, документален, анимационен и експериментален филм.

Тази година над 95 държави кандидатстваха с общо 3281 филма. В селекцията влизат филми от Иран, Америка, Австралия, Нова Зеландия, Колумбия, Канада, Китай, Мексико, Германия, Италия, Португалия, Сърбия, Косово, Полша, Гърция и др. Силно присъствие в тазгодишното издание имат английските и френски филми.

Програмата, от 31 май до 7 юни, обхваща не само филмови прожекции. Научна конференция, дискусии, питчинг сесия, ученически панел, образователни модули, изложби и концерти са час от инициативите, в които професионалисти и любители на киното биват въвлечени.

От 31 май до 7 юни гостите на Перник и жителите на града могат персонално да участват на прожекции и събития, а желаещи от целия свят имат опция да гледат филмите онлайн чрез платформата за виртуални кино фестивали FilmChief.

Мила Роберт, Вера Шантел, DJ-и от Сърбия, Македония и Гърция са в музикалната програма на фестивала. Началото на музикалната програма започва още на 31 май с Котарашки – Николай Груев. Той съчетава оригинални записи с електронна музика, хип-хоп, джаз и други музикални жанрове. Определя стила си като „балкански психеделик”, но критиците го смятат за част от „балканската бийт вълна”.

Altais започва DJ вълната на 1 май. Неговите сетове изследват полето на експеримента, границите на въображението на слушателя и физическата издръжливост на танцьора.

На 2 юни зад пулта застава STELAR COMPANION – половинката от актуалното женско дуо BIKINI от Белград, Сърбия.



Нашумялата изпълнителка от родната сцена Мила Роберт ще бъде част от фестивала на 3 юни. Там ще може да чуете най-новото й парче „Момент“.



GEORGE RALLIS пристига от Атина, Гърция за своята музикална вечер на 4 юни. Той е търсач на винили, радиопродуцент и селектор на музика. Проявява ранен интерес към музиката, като пуска плочи и касети на партита на приятели. Любител на разнообразни музикални жанрове и формати.



Phillie P & Little Lu ще чуете на 5 юни, в Двореца на културата в Перник. Когато свири на живо, Phillie P лесно насочва публиката през много стилове, пространства и тайните лабиринти на черната музика – всичко от джаз и хип-хоп до фънк от 80-те, хаус, дискотека. Заедно с Little Lu са резиденти на най-добрия клуб в Белград 20/44.



На 5-ти юни SOUL CASE от Македония е следващият DJ. Само на 26 години се превръща в основен продукт на ъндърграунд сцената на Скопие, като има различни резиденции в легендарния „Сектор 909“ и по-новия клуб „Минус Еден“. С участия в Белград, Берлин, Черна гора, Токио, Осака и Южна Корея. Чуйте го на 6 юни.



Закриването на фестивала ще бъде поверено на 3-ма артисти. Вера Шандел е емблема на българската суинг сцена и години наред триото Sentimental Swingers е с множество участия. Но освен успешен артист Вера е и продуцент.



На 7 юни, Вера Шандел възкресява на сцената на In The Palace, в Перник, великата Марлене Дитрих, превъплъщавайки се в нейния магичен образ.



Закриването на 7 юни е поверено и на двамата български DJ-и. Phoenix Movement и Angel Proto ще бъдат зад пулта заедно. Phoenix, чието име е Пламен Димитров, печели национален конкурс за DJ-и през 2018. Angel Proto – Ангел Мишев, е на музикалната DJ сцена от 2006 година.

Всеки закупил билет, от Двореца на културата в Перник, за късометражната филмова програма на фестивала, може да стане част и от музикалните вечери.

Международен фестивал за късометражно кино се подкрепя от подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия, Община Перник, фондация „Лъчезар Цоцорков“, Национален фонд „Култура“, ИА „Национален филмов център“ и с медийната подкрепа на NOVA.

