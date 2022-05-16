ВАЖНО! Правят експериментално кръгово при спирка Шахтьор

От утре кръстовището на улиците „Св.Св. Кирил и Методий“, „Г.С.Раковски“ и „Батак“, познато на перничани като „Шахтьор“ ще бъде временно преобразувано в кръстовище с кръгово движение.

То ще бъде изградено от подвижни елементи, като целта е да бъде установена ефективността му и да бъдат преценени евентуални неудобства.

Експерименталното кръгово кръстовище ще бъде изградено с оглед натоварения трафик в района. Във връзка с монтирането на елементите е възможно движението на автомобили да бъде затруднено, затова на място ще има и дежурен полицейски патрул .

В случай, че преминаването на коли и пешеходци, се окаже безпроблемно и ефективно, кръстовището ще бъде преобразувано трайно. Ако бъде установено, че то е неефективно, старите светофари ще бъдат подменени с нови и модерни светофарни уредби.

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