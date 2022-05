Китаец със саксофон заслужи Гран При на Международния конкурс за млади таланти в Перник

С изпълнението си на саксофон китайският студент по магистърска програма в София Уан Дзясин изпълни с възторг и радостно въодушевление сърцата на българската публика и журито на международния конкурс в Перник, съобщи радио Китай.

Преди дни в българския град се проведе 16-ият Международен конкурс за млади таланти. Конкурсът е онлайн и в него участват над 100 от най-талантливите млади момичета и момчета от различни страни на света. Сред тях огромен възторг и въодушевление предизвика изпълнението на единствения китайски участник – китайският студент по магистърска програма в НБУ-София Уан Дзясин.

След високите отличия и награди от Международния конкурс, специално за КМГ младият китайски музикант Уан Дзясин каза:

„Изключително съм благодарен за високите отличия! Роден съм в Хоххот, Автономен район Вътрешна Монголия, Китай. Уча саксофон от 12 годишен. Сега съм в София, за да завърша магистърска програма по музика. Надявам се след това да се върна отново в Китай, за да предам знанията си на млади китайски музиканти в нашата консерватория. Много харесвам България заради различните интересни обичаи в страната, заради хората, които са много добри с мен, заради колегите и преподавателите ми в Нов български университет! Благодаря на всички!“

Международният конкурс за млади таланти в Перник за втора година се провежда в онлайн формат. Участниците изпращат свои записи, журито ги гледа и прослушва и след това се вземат решенията за победителите.

Над 100 млади талантливи изпълнители от няколко страни взеха участие в международното музикално събитие. Освен китайският изпълнител на саксофон, участваха и представители на Сърбия, Австрия, Швейцария и България.

В задължителната програма са включени изпълненията на произведения от класическата музика на световните композитори Моцарт, Чайковски, Брамс, Римски Корсаков и други. Цигулка, арфа, пиано, цугтромбон, ударни инструменти и саксофон са основните инструменти, на които свириха българските и чуждестранни млади творци и изпълнители.

Китайският студент по музика в Нов Български Университет в София Уан Дзясин изсвири на саксофон две произведения – едното от френски композитор, другото – от китайски. С професионалните си перфектни изпълнения той изпълни с възторг душите и сърцата на публиката и журито.

30-годишният китайски музикант Уан Дзясин учи по магистърска програма в Департамент „Музика“, специалност „Саксофон“ в Нов български университет – София. Известният български музикант и диригент на Духовия оркестър в град Перник Трифон Трифонов, който е и преподавател по камерна музика в Нов Български Университет – София и ръководител в магистратурата на талантливия китайски студент по музика, споделя мнението си за него, специално за КМГ:

„Уан се справя много добре, много упорит и амбициозен е, свири предимно класическа музика, което му се отдава много. Макар че не знае много добре български език, тъй като е в България само от няколко месеца, той има талант и силен музикален усет, който развива с упорита работа и огромно желание. С него се разбираме отлично. Той успя да се подготви за този конкурс за много кратко време. Аз съм сигурен, че той има шанс да се класира“.

И тези негови прогнози се сбъднаха. Единодушно международното жури определи за носител на най-високата награда /Гранд при/ на 16-ия Международен конкурс за млади таланти в Перник за китайският саксофонист Уан Дзясин. Освен тази висока награда, младият китайски изпълнител получи и първата награда в категорията „Духова музика“ и златен медал. Той получи и специалната награда на Духовия оркестър на град Перник. Така младият и перспективен китайски музикант показа на света как с огромно желание и силна енергия, с упорит труд и много работа могат да се достигнат високи върхове!

Той участва в Международния конкурс с изпълнението на две произведения : Едното – Fantaisie sur un theme original, е най-известната творба на френския композитор Жул Демерсеман, който е световно прочут с композициите си специално за саксофон и пиано.

Looking forward to themes and variations e музикално произведение, творба на неговия преподавател в Централната музикална консерватория професор Ли Манлун. Професор Ли Манлун е преподавал на Уан по изпълнение на класически саксофон от 2007 до 2015 г./Източник: 24 часа

Коментари

коментара