Трагедия! Скала се срути върху лодки с туристи в Бразилия, 7 загинаха (ВИДЕО)

Най-малко седем души загинаха, след като част от скала се отчупи и падна върху моторни лодки с туристи при водопад в Бразилия вчера, предаде Ройтерс, като се позова на противопожарната служба.

Девет човека са сериозно пострадали, а трима са в неизвестност, след инцидента в югоизточния щат Минас Жераис. Част от каньонна стена внезапно се откъснала и паднала върху две лодки в езеро близо до град Капитолио, което е популярна туристическа дестинация. Водолази претърсват езерото.

По-рано бе съобщено за шестима загинали и 20 човека в неизвестност. Повечето от изчезналите обаче били засечени по мобилните си телефони и открити живи.

Сериозно пострадалите са със счупени кости. Един човек е настанен в болница с тежки травми по главата. 23 души са с леки наранявания.

В района валят проливни дъждове от две седмици. Също вчера преляла дига на 300 километра в източна посока доведе до затварянето на федерална магистрала.

Източник: БТА

WATCH: Part of canyon collapses onto boats in southeast Brazil; at least 1 dead, 15 injured pic.twitter.com/XqaIp01fw0

— BNO News (@BNONews) January 8, 2022

Коментари

коментара