МОН създаде онлайн каталог с над 10 000 безплатни уроци, клипове и игри

Министерството на образованието и науката (МОН) създаде онлайн каталог с над 10 500 безплатни образователни ресурса – уроци, видеоклипове, игри, софтуерни симулации и картинки. Те могат да се използват както самостоятелно от учителите, учениците и техните родители, така и да се комбинират за създаване на по-сложно учебно съдържание и по-интерактивни занятия.

60% от свободните ресурси в каталога са създадени от преподаватели в българските училища чрез инструменти като Liveworksheets, LearningApps, H5P, Wordwall, Quizizz, Quizlet, Wakelet, Wizer Qoconqr, Smart test и др. Останалите са събрани от някои от най-големите доставчици на образователно съдържание – TED ED, Free 3D anatomy Models, National Science Foundation, CommonSpaces, Library of the Congres, ClicZone, Платформата за интерактивни симулации по STEM дисциплини, създадена и поддържана от University of Colorado Boulder, Play Mathematics, Europeana, Кан Академия, Академико и др.

Платформата позволява даден урок или видеоклип да бъдат лесно намерени чрез филтриране по различни критерии – етап на образование, клас, предмет или вид на ресурса. Може да се търси и по ключова дума или автор.

Онлайн каталогът на МОН има за цел да стимулира учителите да бъдат дигитални създатели на учебно съдържание като ползват свои или общодостъпни ресурси. Той е създаден по проект „Образование за утрешния ден” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и

инвестиционни фондове.

