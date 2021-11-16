Дядо от град Трън кара кола без регистрационни табели

73 годишен – годишен трънчанин ще отговаря за управление на нерегистриран автомобил .

На 14 ноември тази година, в гр. Трън бил проверен лек автомобил „Ситроен“ без регистрационни табели и с водач 73 –годишен годишен местен жител. Полицаите установили, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред в Р. България. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 345 ал. 2 от НК.

Работата продължава съвместно с прокуратурата.

Столичанин е задържан за управление на автомобил след употреба на алкохол.

Неделя вечерта, около 21, 00 ч., в гр. Радомир е проверен лек автомобил „Форд“ с водач 54 -годишен столичанин . Алкохолната му проба с техническо средство се оказала положителна – 2, 52 промила в издишания въздух. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за до 24 ч. с полицейска мярка и е образувано бързо производство.

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