Победи за мъжете на СК Металик Перник

Спортен клуб по тенис на маса „Металик“ Перник с добро представяне и при мъжете.

В град Пловдив от 06 до 07 ноември 2021г. завърши успешно есения полусезон за мъжките ни отбори в „А“ Регионална група Мъже и втория отбор който играе „В“ Регионална група Мъже

Първи отбор „А“ РГ в състав Силвио Седевчев, Георги Гогов, Мишел Татарян и Александър Марков направиха три победи:

„МЕТАЛИК“ПЕРНИК- „ЛОКОМОТИВ“СЕПТЕМВРИ 3:0,

„МЕТАЛИК“ПЕРНИК – „МАРИЦА“ -ФЕСТ ПЛОВДИВ 3:0,

„МЕТАЛИК“ ПЕРНИК – ХАСКОВО 3:0.

Вторият отбор в „В“РГ Мъже в състав Евгени Божилов, Александър Марков и 13 годишния Мартин Георгиев който направи страхотен дебют при мъжете с 6 победи, също постигна три победи:

„МЕТАЛИК“ КЮСТЕНДИЛ 3:0,

„МЕТАЛИК“- „МАСОВ ТЕНИС“ ПЛОВДИВ 3-0,

„МЕТАЛИК“- „АВАТАР“ СОФИЯ 3-1.

Треньорите Емил и Емилия Михайлови са изключително доволни от себераздаването на всички състезатели в двата отбора, съобщиха до zaPernik.com.

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