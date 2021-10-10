Станислав Балабанов води листата на ИТН в Перник

От „Има такъв народ“ обявиха водачите на листите си за парламентарните избори на 14 ноември. Лидерът Слави Трифонов не участва като кандидат. За пернишки регион водач на листата на ИТН остава Станислав Балабанов.

Водач на листата в Благоевград е заместник-председателят на 45-ото и 46-ото Народно събрание Виктория Василева.

Председателят на последните два парламента Ива Митева ще е водач в 24-и многомандатен избирателен район в София и в Разград.

В Добрич водач на листата ще е Филип Станев. Той е № 1 и във Варна.

В Пловдив-град и Пловдив-област водач е Тошко Йорданов.

Пълен списък:

1. Благоевград – Виктория Василева.

2. Бургас- Ивайло Вълчев;

3. Варна – Филип Станев;

4. Велико Търново – Андрей Чорбанов;

5. Видин – Иво Атанасов;

6. Враца – Георги Георгиев;

7. Габрово – Деляна Пешева;

8. Добрич – Филип Станев;

9. Кърджали – Александър Вълчев;

10. Кюстендил – Виктория Василева;

11. Ловеч – Любомир Каримански;

12. Монтана – Пламен Абровски;

13. Пазарджик – Станислав Балабанов;

14. Перник – Станислав Балабанов;

15. Плевен- Радостин Василев;

16. Пловдив град- Тошко Йорданов;

17. Пловдив област – Тошко Йорданов;

18. Разград – Ива Митева;

19. Русе- Светлин Митев;

20. Силистра- Петър Димитров;

21. Сливен – Ивайло Вълчев;

22. Смолян – Мика Зайкова;

23. София 23 МИР- Николай Радулов;

24. София 24 МИР – Ива Митева;

25. София 25 МИР – Андрей Михайлов;

26. София област – Андрей Чорбанов;

27. Стара Загора – Тихомир Тенев;

28. Търговище – Радослав Бойчев;

29. Хасково – Силви Кирилов;

30. Шумен – Пламен Николов;

31. Ямбол – Златомира Мострова.

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