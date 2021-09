Перник рекордьор с най-много училища и градини, готови да работят с деца диабетици

Перник е рекордьор в България, с най-много училища и детски заведения готови да работят с деца с диагноза Диабет.

Истинска загриженост демонстрира Община Перник, която препълни осигурената зала с медицински персонал от училищата и детските градини.



Инициативата е част от изпълнението на националната кауза България срещу Диабета реализирана от Лайънс Клуб Видин в партньорство с БАД, БНСДЕ, Общините в България и Лайънс Клубовете. Целите на кампанията е да се създаде работеща мрежа от над 1000 обучени диабетни сестри разпределени във всяка една от 28-те области на България.

Основен лектор на работната сесия беше д-р Искра Модева. Тя завършва медицина в Медицински университет – Сoфия през 2016 г. Започва работа в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ през 2017 г като ординатор в отделение по Диабет, а в последствие и специализация по педиатрия, продължаваща към настоящия момент. Завършила е краткосрочни курсове и обучения по детска ендокринология. Неколкократно учавства в български и международни конгреси по детска ендокринология. Има интереси в областта на диабетологията, нови технологии за лечение на диабет, хронични усложнения на диабета – диабетна нефропатия.

Член е на Българското национално сдружение по детска ендокринология, European Society for Paediatric Endocrinology, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, SWEET Project.



Коментари

коментара