420 починаха от ковид в Перник, 51 души са в болница

По данни на информационната система за борба с COVID-19 за 23.08.2021 г. в област Перник са регистрирани 21 нови случаи:

общо регистрирани положителни за COVID-19 лица – 8382

излекувани – 7741

починали – 420

Активно болни към 23.08.2021 г. са 223 лица:

172 на домашно лечение

51 хоспитализирани – 26 лица в МБАЛ „Р. Ангелова“ Перник, 13 лица в СБАЛББ Перник, 1 лице в СБАЛК „Св. Георги – Перник“ и 11 лица в други болници.

Карантинираните лица към 23.08.2021 г. са общо 360, от тях 172 положителни и 188 контактни и пристигнали от рискова зона.

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