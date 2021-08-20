Пиян моторист от Перник се блъсна в „Голф“

Употребил алкохол мотоциклетист е пострадал, удряйки се в спрял лек автомобил.

Инцидентът е станал вчера, около 14, 25 ч., на ул. „Рашо Димитров“ в пернишкия кв. „Изток“. Мотоциклет „Априлия Леонардо“ с водач 31-годишен от град Перник се блъснал в паркиран лек автомобил „Фолксваген Голф“.

При изпробване на 31-годишният мъж с техническо средство за алкохол са отчетени 1, 71 промила в издишания въздух. Взета му е кръвна проба и след медицински преглед е установено, че е със счупена лакътна кост. Моторното превозно средство е иззето.

Започнато е досъдебно производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.

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