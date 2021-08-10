Пръскат квартал Изток срещу кърлежи и бълхи

В 24:00 часа е започнала обработка на тревните площи в Кметство Изток срещу кърлежи и бълхи. Срещу паразити се пръскат междублокови пространства и тревни площи.

От Кметството съобщиха в кои точно райони се извършват манипулациите:

Пред и зад бл. 11 на ул. Младен Стоянов -2 100;

Пред и зад бл. 13 на ул. Младен Стоянов- 700;

Между ул. „Юрий Гагарин“ и бл. 1 – 1 978;

Между ул. „Юрий Гагарин“ бл. 1 и Магазин; Лидл – 300;

Ул. „Юрий Гагарин“ бл. 1 /тревните площи около блока/ – 3 650;

Между ул. „Юрий Гагарин“ бл. 1 и ул. „Младен Стоянов“ – 500;

Между бл. 3 Е и автомивката на ул. Юрий Гагарин“ – 1 300;

Между бл. 3 Е и бл. 3 на „ул. „Юрий Гагарин“- 4 400;

От бл. 2 и бл. 2 А на ул. „Младен Стоянов“ до бл. 70 на ул. „Рашо Димитров“ – 3 200;

Между бл. 4 и бл. 6 на ул. „Младен Стоянов“- 3 414;

Между бл. 6 и бл. 8 на ул. „Младен Стоянов“ – 2 840;

Между бл. 8 и бл. 10 на ул. „Младен Стоянов“ – 972;

Между бл. 64 и бл. 66 на ул. „Рашо Димитров“ – 3 280;

Между бл. 66 и бл. 68 на ул. „Рашо Димитров“ – 4 811;

Между бл. 68 и бл. 70 на ул. „Рашо Димитров“ – 3 956;

Между ул. „Доспат“ и бл. 70 на ул. „Рашо Димитров“ – 1 000;

Ул. „Юрий Гагарин“ тревните площи през бл. 7 – 2 212;

Пред бл. 72 на ул. „Рашо Димитров“ – 4 478;

Ул. „Рашо Димитров“ /северна ограда на IV-то ОУ/ – 200;

Пред и зад бл. 17 на ул. „Юрий Гагарин“ – 200;

Ул. „Юрий Гагарин“ бл. 17 – тревните площи около спортната площадка – 750;

Пред бл. 27 на ул. „Юрий Гагарин“ – 500;

Зад хотел „Зора“ и бл. 27 – 3 000;

Северно от бл. 27 на ул. „Юрий Гагарин“ – 180;

Тревните площи пред магазините между хотел Зора и ул. „Юрий Гагарин“ – 3 280;

Тревните площи пред блок 31 на ул. „Юрий Гагарин“ – 1 140;

Между бл. 31 и ул. „Юрий Гагарин“ – 2 600;

Между бл. 33 и бл. 35 на ул. „Юрий Гагарин“ – 2 330;

Между бл. 35 и бл. 37 на ул. „Юрий Гагарин“ – 2 680;

Между бл. 37 и бл. 39 на ул. „Юрий Гагарин“ – 4 500;

Между бл. 39 на ул. „Юрий Гагарин“ и Бучински път – 4 410;

Между бл. 87 и бл. 89 на ул. „Рашо Димитров“ – 1 980;

Между бл. 89 и бл. 91 на ул. „Рашо Димитров“ – 1 800;

Между бл. 91 и бл. 93 на ул. „Рашо Димитров“ – 1 400;

Между бл. 93 и бл. 95 на ул. Рашо Димитров“ – 1 500;

Зад бл. 1 на ул. „Бучински път“ – 930

Между бл. 1 и бл. 5 на ул. „Бучински път“ – 1 240;

Между бл. 5 и Храм „Успение Богородично“ – 1 719;

Зад бл. 3 на ул. „Бучински път“ – 1 450;

Ул. „Юрий Гагарин“, тревните площи пред бл. 6, бл. 8 и бл. 10 – 2 100;

Ул. „Юрий Гагарин“, зад спирката при бл. 6 – 464;

От бл. 6 на ул. Юрий Гагарин“ до Банка ДСК – 5 800;

Междублоково пространство на бл. 6, бл. 8 на ул. „Юрий Гагарин“ – 362;

Междублоково пространство на бл. 8, и бл. 10 на ул. „Юрий Гагарин“ – 376;

Междублоково пространство бл. 10 ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Ленински проспект“ – 169;

Междублоково пространство бл. 10 и бл. 17 ул. „Клемент Готволд“ – 4 478;

Междублоково пространство бл. 17 и бл. 19 ул. „Клемент Готвалд“ – 3 800;

Междублоково пространство бл. 10 и бл. 14 ул. „Благой Гебрев“ – 1 900;

Тревните площи около сградата на Кметството и бл. 16, ул. „Благой Гебрев“ – 246;

Между сградата на Кметството и бл. 5 на ул. „Ленински проспект“ – 1 000;

Между бл. 1 и бл. 5 ул. „Ленински проспект“ – 300;

Между бл. 1 ул. „Ленински проспект“ и ресторант Европа – 600;

– ул. Благой Гебрев градинки пред блокове от 17 до 29;

– междублоково пространство между бл. 1 и 3, ул. Воронеж и бл. 36, ул. Благой Гебрев;

– междублоково пространство южно от бл. 36, ул. Благой Гебрев;

– междублоково пространство между бл. 36, ул. Благой Гебрев и бл. 1, ул. Стомана;

– междублоково пространство между бл. 37, ул. Благой Гебрев и бл. 2, ул. Стомана;

– междублоково пространство южно от бл. 37, ул. Благой Гебрев;

– междублоково пространство южно от бл. 32, ул. Благой Гебрев;

– междублоково пространство бл. 56 и 58, ул. Благой Гебрев;

– до бл. 12, ул. Лом;

– ул. Лом пред ТП/цех за торти/;

– междублоково пространство южно от бл. 1, ул. Лом;

– междублоково пространство южно от бл. 3, ул. Лом;

– между бл. 1, ул. Лом и бл. 42, ул. Юрий Гагарин;

– между бл. 3, ул. Лом и бл. 44, ул. Юрий Гагарин;

– междублоково пространство бл. 12, ул. Юрий Гагарин ;

– пред бл. 34, ул. Юрий Гагарин;

– междублоково пространство бл. 34 и 36, ул. Юрий Гагарин;

– междублоково пространство бл. 36 и 38, ул. Юрий Гагарин;

– междублоково пространство бл. 38 и 40, ул. Юрий Гагарин;

– източно от бл. 46, ул. Юрий Гагарин до кръгово;

– междублоково пространство бл. 42, 44 и 46, ул. Юрий Гагарин;

– покрай източна ограда на XI ОУ“ Елин Пелин“;

– ул. Ленински проспект;

– парк от ГПЧЕ до ул. Карл Маркс;

– парк от ул. Карл Маркс до ул. Одеса;

– парк от ул. Одеса до ул. Волгоград;

– парк от ул. Волгоград до ул. Воронеж;

– между бл. 76, бл. 74, вх. Е, Д и между бл. 74 и бл. 80, ул. Рашо Димитров, зад бл. 78, зад бл. 80, пред бл. 80 А и бл. 87 А в кв. Изток с приблизителна квадратура 76 дка.

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