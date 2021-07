За Global Search Awards 2021 и мястото на българския стартъп Casino Robots на финала

По света на регионално и на глобално ниво се организират редица конкурси, чиято единствена цел е да отличат най-добрите кандидатури в предварително определените категории. Global Search Awards се определя от специалисти за най-престижния конкурс в областта на SEO и Digital Marketing-а, като в него се търсят най-добрите компании в световен мащаб, които могат да се похвалят със значими успехи в сферата, допринасящи за нейното цялостно развитие. В тазгодишното му издание своето място намери CasinoRobots – българска компания, създадена през 2019 г., която по всички изглежда, че променя представите на света за бизнеса у нас.

Global Search Awards – какво представлява конкурса и защо отличието е толкова важно?

Самият конкурс е дълго чакано събитие за всички заети в сферата на рекламата и дигиталния маркетинг, защото той събира на едно място лидери и конкуренти във всяка ниша на тази дейност. За бъде част от селекцията, всяка компания подава документи – освен попълването на регистрационна форма се прилага и Case Study или иначе казано проект с реализираните до момента цели, както и с предстоящите такива, определени с мащаб и срокове. Получените кандидатури се разглеждат от комисия, в която участват много успешни и висококвалифицирани професионалисти от сферата, които подбират по максимум 10 на брой претендента във всяка категория. Победителят обикновено се разбира в деня на награждаването, което тази година поради създалата се в световен мащаб обстановка ще се проведе през юли изцяло във виртуална среда.

Casino Robots – в топ 3 на финалистите в категория Best Use of Search (Gaming)

Ако все още не сте се запознали с Casino Robots, то време да го направите. Особено ако сте почитател на хазарта и слотове като Book of Ra. Защото тази компания променя представите ни както за технологиите и техните възможности, така и за игрите и начина, по който те ще се играят в бъдеще. Подобно отличие, особено за наскоро създадена компания, определено е огромно признание и говори за потенциала, който тази фирма има за развитие. Само още една българска компания може да се похвали с постижение на финала в тази категория.

Casino Robots е иновация, плод на работата на екип от амбициозни, талантливи и отдадени на това, което правят, млади хора. Платформата дава достъп на своите потребители до широка гама от игри напълно безплатно – може да играете в демо режим както някои от най-популярните и обичани заглавия, така и други не толкова известни, но пък пълни с потенциал игри. Наред с възможността за натрупване на опит без загуби, Casino Robots предлагат и обективни и безпристрастни ревюта, както и наръчници и ръководства за постигане на максимални успехи във вашата игра. В сайтът може да откриете още и ексклузивни бонус кодове за регистрация и достъп до услугите на някои онлайн казина, където може да играете с реални пари и да приложете наученото от Casino Robots. Най-хубавото от всичко е, че за да използвате услугите им не е нужна регистрация, сваляне или инсталиране – отваряте сайта и всичко е достъпно в него.

