Прожекциите в лятно кино CineLand Перник продължават.

🎞 „Бодигард на убийцата“ е новата премиера в пернишкото лятно кино. Бpaйc, ĸoйтo e пoд нaблюдeниe oт влacтитe и вce oщe нямa oxpaнитeлeн лицeнз, e въвлeчeн oбpaтнo в игpaтa oт мeждyнapoднaта измaмницa Coня Kинĸeйд. Πpeĸpaчвaйĸи гpaницитe нa зaĸoнa, те ce oĸaзвaт въвлeчeни в глoбaлeн зaгoвop и cĸopo ocъзнaвaт, чe caмo тe дeлят Eвpoпa oт пълeн xaoc…

🎞 Световният феномен „Бързи и яростни“ се завръща на големия екран с най-мащабното, експлозивно и вълнуващо приключение в поредицата до момента – „Бързи и яростни 9“

🎞 Другото ново заглавие, което перничани ще могат да гледат е компютърно-анимационен фентъзи комедиен филм „Лятното приключение на Лука“, продуциран от Pixar Animation Studios.

Заповядай и се наслади на едни от най-актуалинте заглавия! Лятно кино в Северен Парк – Перник, над сградата на полицията. Очакваме те!

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