Неотложен ремонт СПИРА ТОПЛАТА ВОДА на всички, намиращи се между ул. „Ю. Гагарин“ , жп линия Перник-София и бензиностанция „МИД“

„Топлофикация – Перник” АД, уведомява клиентите си, че поради необходимост от извършване на неотложни ремонтни дейности ще бъде спряно топлоподаването (топла вода) на всички жилищни и обществени сгради считано от 31.05.2021 до 06.06.2021г., намиращи се между ул. „Ю. Гагарин“ , жп линия Перник-София и бензиностанция „МИД“, а именно :

-ул. „Ю.Гагарин“- 6,8,10,12,34,38,40,42,44,46

-ул. „Лом“- 1,3

-ул. „Стомана“- 1,2,3

-ул. „Хасково“ 1

-ул. „Минск“- 1,3,5,7,9

-ул. „Ленински проспект“-3,5,15

-ул. „Благой Гебрев“ 11,12,13,16,18,19,20,21,22,32,36,37,56,58,60,61,62,63,64,66

-ул. „Воронеж“-3

-ул. „Карл Маркс“- 2

-ул. „Клемент Готвалд“ -10,17,19

-ул. „Калинин“ -10,12

-ул. „Созопол“- 5,7

-ул. „Несебър“ 2

-Х-то училище „Алеко Константинов“

-ХI-то училище „Елин Пелин“

– ОДЗ 11

-ПГЧЕ „С. Радев“

– 2-ро РУП

-Кметство „Изток“

-Банка „ДСК“

-ОДЗ 6

-Кафе „Сантана“/магазин на фирма „Авеко“/

-Ресторант „Европа“

-Бензиностанция „МИД“

Дружеството си запазва правото за промяна на сроковете при възникване на нови основателни причини.

„Топлофикация Перник“ АД работи в интерес на клиентите и се извинява за причиненото неудобство.

От ръководството

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