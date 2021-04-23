Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник за периода 26.04-29.04.2021 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 април – 29 април 2021 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ

Област Перник

Община Брезник

На 27.04.2021 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311 , Агро Бул-2012 ЕООД, Ръждица-М.К. ООД , УПИ Х-48 Кв.12 , Фън Спорт ЕООД , Месност Райкова Страна

Община Перник

На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Драгичево: 217, Местност Копринено Орище , Александър Боянов 10, 5, 6, 14, Александър Танев 6а, Витошко Лале 1а, Владайска 11, 9, 5, 7, 13, 1, 19, 2, Къща, Възраждане 210а, 1, 214, 198, 183, 216, 202, Горно Драгичево 204, 200, Горно Драгичево/Копринено Орище , Здравец 11, 10, 23, 3, 5, 21, 19, 2, 15, 13, 1, 9, 6, 12, 13, Копринка 11, 15, М.Копринено Орище Пи 324 , Местност Горно Драгичево , Местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8, Къща, Минзухар 35, Незабравка 3, Оборище 6, Пи 020003 , Пи 1625, М.Серимеж , Реката 3, 19, 15, 13, 17, Сава Асенов 2, 7, 11, 9, Серимеж , 26

На 26.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ – Кладница: V-15 , Кв.19 , Xi-29 Кв.18 Делта Хил , Xv-8, Кв.18, Берлин 5, 9, 3, 12, 7, 8, 2, 1, 10, 3, 5а, 1а, Брюксел 3а, 2, 3, 1, Виена 7, 2, 5, 3, Делта Хил Кв.17, Лондон 44, 1, 9г, 52, 9б, 15, 46, 9д, Кв.17, 9а, 9в, 36, 17, 11, 38, 24, 22, 28, София 8, 49, 46, 30, 14, 51, 32, 12, 36, 53, 45а, УПИ II-15, Кв.19 , УПИ II-35, Кв.17 Делта Хил , УПИ XXXIII-31 Кв.20 , УПИ -IX 29 Кв.18, Кв.17

На 27.04.2021 г. /09:16 – 09:45 Ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Перник: XIV-25, Кв.124 , Атанас Накев 11, 5, 1, 1а, 6, 2, 7, 4, 2, 23, 29, 17, 19а, 14, 27, 25, 31, 28, 19, 24, 28, 22, 8, 21, 26, 12, 10, 18, 15, 16, 20, Благой Гебрев 32, 56, 58, 56а, 32а, 32 В, 32а, 29е, До Бл.62, 35, 35в, С/У Бл.36, До Бл.36, 1, 33а, 31, 33б, 36, Пред Бл.36, 36, 33, 31а, 36, 64, 60, С/У Бл.60, 61, 60, 60, До Бл.60, 32в, 38, С/У Казабланка, 37, 78, Кв.126, 23 32, 37, 38, 32, 32, 43, 32, 32а, 32, 32б, 70, Бучински Път Ладовица, Владайско Въстание 43, 16, 2, 18, 14, 39б, 10, 41, 8, 37, 12, Зад Регал, 38в, 4, Воронеж 2, 5, 6, 3, 4, 3а, 90, Вулкан 8, 2, 6, 4, 10, Девин 1, Димитровград 3, 1, 2, 5, 7, Димитър Благоев 30, 22, 30, 52, 64, 15, 26, 34, 16, 32, 46, 48, 38а, 58, 42, 18, 54, 24, 15, 40, 44, 60, 13, 4, 62, 46, 27, 25, 9, 24, 19, 21, 1, 50, 16, 40, 56, 38, 24, 28, 2, 5, 11, 20, 34, 23, 17, 14, 46, 10, 40, 36, 22, Димитър Рибарски 8, 12, 10, 14, 2, 7, 1, 5, Иван Шишман 4, 10, 2, 14, 1, 8, 16, 6, 12, 3, 5, 1а, 16, 7, Изток На Фасадата На ТП Стадиона , До ТП Витоша, Сп.Даскалово, Магазин, Сп.Даскалово, Калофер 2, Кирил Тупанков 2, Крум Накев 11, 5, 2, 4, Лом 36, Мах.Портарева 142, 143, 64, 70, 68, 66, 72, 145, 69, Никифор Панкев 3, 5, 7, 1, 3а, Огоста 8, 3, 5, 1, 2, 9, 6, 12, 7, 10, 11, 4, Петър Пенчев 8, 12, 3, 9, 6, 10, 2, 7, 4, 11, 1, 5, 12, Превалец 10, 1а, 6, 5, 4, 12, 8, 1, 14, Стомана 2, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 3а, 1, Стримон 1, 63, 11, 13, 17, 15, 7, 9, 2, 1, 5, Хасково 1 В, 1, 1 А, 1 Б, Църква , Юрий Гагарин До Стадион Металург , Ямбол 7

На 26.04.2021 г. /09:01 – 09:30 Ч.; 15:01 – 16:00 ч./ – Перник: XIV-25, Кв.124 , Благой Гебрев 58а, 64, 56, 32а, 32а, 32, 56а, 58, 32 В, 1а, 10, 11, 12, 14, 13, Павилион, 22, 22, 22, 22, Бучински Път Хранителни Стоки И Кафе, Изток До ТП Бистрица , Мошино, 1 Подстанция Перун, Фото Ателие, Кафе Аперитив, 13 Жданов, Магазин, Калинин 10, 12, 14, Карл Маркс 34, 2, 2а, Клемент Готвалд 4, 8, 1, 3, 10, 6, 3, 8, 6, 6, 2, Ленински Проспект 15, 15, 6, 3, 9, 7, 3, 6, 1, 3, Лом 31, 7 Паркинг, 13, 20, 3, 36, 1на, 11, 11, 12, Пазар Сезони , 12, Билярдан Клуб, 10, До ТП Тунджа, 16 Б, 16 А, 10, 1, 1, 3, Мах.Портарева 46, Минск 9, 1, 13, 3, 7, 13, 15, 5, 15, 15, 1, Несебър 3, 5, 1, 1, 3, С/У Бл.3, 3, Одеса 4, 4, Оряхово 4, Стомана 4, Търговска 15, УПИ VII, Кв.Изток , Хасково 1 А, 1 В, 1 Б, 1, Юрий Гагарин 44, 46, Сп. Бучински Път , 44, 46, 44-46, 44-46, 44, 46, 44а, 10, 10, 8, 8, 10, 10, 10 Партер, 36, Търг. Комплекс, 34, 36, 1, Тър.Компл. С/У Без. Шел , 38ж, 91, 36а, 36, 36, 34а, между бл 34 И 36, 34, 34, 38, 38, 38а, 38, 38, 38г, 38б, М/У 36 И 34 Бл, 40, 40, 40, 38е, 38в, 38д, 38ж, 42, 42, М/У Бл.42и44, 42, Магазин, 42, В Двора на XI У-ще

На 29.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ – Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бели Кладенци 7, 4, 1, 8, 5, 9, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, Вит 1, 3, 12, 6, 3а, Въча 3, 5, 4, 2, Джерман 2, 1, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, 33, Захари Зограф 44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36, 36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63, 30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61, Калкас , Калкас 12, Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, Кладенец 19, 21, 17, 23, Колуница 7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, Луда Яна 26, 26, 8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5, 22, 4, Металик 31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32, Мир 2, 3, 5, 4, Младост 2, 1, 1, 5, 3, 4, Осъм 2, 1, 4, Победа 27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26, 30, 29, 31, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 28.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ – Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бели Кладенци 7, 4, 1, 8, 5, 9, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, Вит 1, 3, 12, 6, 3а, Въча 3, 5, 4, 2, Джерман 2, 1, Захари Зограф 44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36, 36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63, 30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, 33, Калкас , Калкас 12, Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, Кладенец 19, 21, 17, 23, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, Колуница 7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1, Луда Яна 26, 26, 8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5, 22, 4, Металик 31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32, Мир 2, 3, 5, 4, Младост 2, 1, 1, 5, 3, 4, Осъм 2, 1, 4, Победа 27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26, 30, 29, 31, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 26.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ – Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бели Кладенци 7, 4, 1, 8, 5, 9, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, Вит 1, 3, 12, 6, 3а, Въча 3, 5, 4, 2, Джерман 2, 1, Захари Зограф 44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36, 36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63, 30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, 33, Калкас 12, Калкас , Кладенец 19, 21, 17, 23, Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, Колуница 7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1, Луда Яна 26, 26, 8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5, 22, 4, Металик 31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32, Мир 2, 3, 5, 4, Младост 2, 1, 1, 5, 3, 4, Осъм 2, 1, 4, Победа 27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26, 30, 29, 31, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 27.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ – Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бели Кладенци 7, 4, 1, 8, 5, 9, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, Вит 1, 3, 12, 6, 3а, Въча 3, 5, 4, 2, Джерман 2, 1, Захари Зограф 44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 59, 36, 36, 69, 46, 67, 32, 38, 53, 56, 71, 63, 30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 57, 48, 52, 63, 61, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, 33, Калкас 12, Калкас , Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, Кладенец 19, 21, 17, 23, Колуница 7а, 8а, 22, 1, 7в, 16, 7, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, Луда Яна 26, 26, 8, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 5, 22, 4, Металик 31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32, Мир 2, 3, 5, 4, Младост 2, 1, 1, 5, 3, 4, Осъм 2, 1, 4, Победа 27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26, 30, 29, 31, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Къкринско Ханче 8, 6, 1, 5, 3, 6, 10, Мадара 11, 25, 3, 7, 19, 22, 15, .6, 20, 30, 9, 23, 21, 17, 29, 27, 31, 15, 5, 8, 6, 4, 13, 17а, Силистра 17, 27, 23, 29, 19, 21, 13, 33, 15, 15, 27, 31, 23, 25, Търново 24, 34, 28, 42, 26, 40, 20, 32, 38, 30, 30, 38, 36, 18

На 28.04.2021 г. /12:00 – 14:30 ч./ – Перник: Лев Толстой 346

На 26.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ На 27.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ На 28.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ На 29.04.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ – Ярджиловци: Братя Чакрини 20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 26, 45, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 34, 48, 15, 46, 51, 33, Витоша 2, Двадесет И Трети Април 1, 8, 11, 20, 3, 10, 5, Девети Септември 36, Иван Алексиев 4, Иван Димитров 4, 2, Йордан Станоев 3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15, Китка 9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1, Марин Зафиров 6, 4, 2, Методи Станимиров 3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11, Партизан 54, 60, 51, 26, 14, 38, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 55, 43, 45, 65, 53, 8, 28, 36, 57, 34, 86, 39, 34а, 13, 61, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 68, 31, 22, 18, 22, 17, 70, 48, 74, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52, Радослав Зафиров 3а, Славчо Дяков 7, , , 12, 6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, Стража 3, 10, 9, 5, 7, 8, 6, Кафе-Павилион

Община Радомир

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Бобораци: Vi-218, Кв.32 , VIII-214 Кв.31 , XIII-216, Kw.31 , ІІІ – 323 Кв.26 , УПИ II- 94, Кв. 25 , УПИ V-219, Kw.32 , УПИ XII-250, Кв.30 , ХVIII-136, Кв.23 , Къща

На 26.04.2021 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Долна Диканя: II, Кв.23 , XIV-586 , XVII-1662 Кв.37 , XVIII-580 Кв.35, Градините , УПИ I, Кв. 39 , УПИ I, Кв.43 , УПИ V-458 Кв.38 , УПИ XI-261, Кв.40, Х-260 Кв 40 , Къща

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Друган: УПИ 13, Кв.62 , II-487, Кв.45 , VІ-485, Кв. 45 , XX-419 Кв, 50

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Извор, Общ. Радомир: Махала Пириница

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Старо Село, Общ. Радомир: XXVІІ-XXVІІІ Кв.12

Община Трън

На 27.04.2021 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 29.04.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горочевци

На 26.04.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13 , УПИ VII-115 Кв.26 , УПИ VIII-206 Кв.18 , Вила, Къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ ІІ-94, Кв. 25

На 27.04.2021 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Трън: 8ми Март 6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 12, 22, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9, 9ти Септември 43, 43а, 49, 20, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 47, Александър Стамболийски 13, 1, 2, 1, 21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25, 17, 6, 2, 11, 8, 23, 25, Атанас Ботев 2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21, Бор 2, 4, 1, 3, 20, 24, 3, 23, 18, 16, 9, 4, 36, 4а, 21, 13, 25, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 11, Васил Левски 5, 7, 2а, 10, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 16, 11, 1а, 14, 4, Вельо Стоянов 11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2, Владо Васев 2, 31, 21, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 5, 6, 31, 38, 45, 35, 25, 39, 47, 8, 35а, 19, 9, Владо Тричков 1, 6, 5, 1, 2, 2, 1, .2, 3, 2, 1, Връх 3, 1, 5, Възраждане 6, 8, 3, 4, 2, Георги Димитров 8, 15, 10, 19, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26, 26, 4, 6, 2, 6, 6, 4, Гочо Гопин 27, 4, 11, 13, 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17, 21, Денчо Знеполски 1, Десета 9, 5, 3, 7, Ева Волицер 4, 6, 2, 1, 3, Еднофамилни Жилища 10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8, Здравец 2, 4, Имот 000697 Стопански Двор , Мах.Ахчийски Кошари , Мах.Бойна Могила , Мах.Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8, Мах.Шиловец , Мир 2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11, Младост 9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3, Мосаловска 2, 2, 31, 52, 56, 54, 50, 1, 5, 1, 2, 36, 50, 16, 38, 30, 27, 37, 43, 22, 41, 35а, 31, 46, 31, 6, 35, 39, 24, 48, 23, 14, 40, 21, 28, 20, 47, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а, Народна Воля 17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13, Петко Д. Петков 2, Павилион, 3, 3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8, Петър Асенов 2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11, Стадион Кв.4, Стефан Караджа 2, 5а, 1, 11, 10, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8, Тако Пеев 25, 20, 1, 6, 17, 14, 11, 29, 19, 9, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 3, 23, Тенеси 3, 8, 2, 5, Хаджи Димитър 1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 8а, 2, 16, 18, 10, Хараламби Стоянов 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 3, 8, 10, 4, Чарчалат 6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5, Юрий Гагарин 9, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1, 10, 2а, 8, 15, 11, Яким Тошков 3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7, Механа, Сп Ехо-Т

На 27.04.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Филиповци: Махала Драговци.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Коментари

коментара