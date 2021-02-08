32-ма новозаразени с коронавирус в Перник

По данни на Националната информационна система за борба с COVID-19 периода 05-07.02.2021 г. са регистрирани 32 нови случаи на COVID-19.

Заболелите са разпределени както следва: жени – 11, мъже – 21, в следните възрастови групи: 0-10 години – 1 случая, 10-19 години – 0 случая, 20-29 години – 3 случай, 30-39 години – 4 случая, 40-49 години – 5 случая, 50-59 години – 9 случая, 60+ години – 10 случая.

Диагностицираните лица са от община Перник – 26, община Радомир – 6

Хоспитализирани лица от новорегистрираните – 1.

Активни към момента са 180 случаи: 140 на домашно лечение и 40 хоспитализирани (в МБАЛ “Рахила Ангелова“ Перник – 17 лица, СБАЛББ Перник – 5 лица, СБАЛК „Св. Георги“ Перник – 2 лица и 16 в други болници).

Карантинирани положителни лица – 140 лица (+ 40 хоспитализирани)

Карантинирани контактни лица – 108 лица.

Излекувани – 3699 лица.

Починали – 186 лица.

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