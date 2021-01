ЛЮБОПИТНО: Сърдит рапър съди Ники Минаж за 200 милиона долара

Ники Минаж е съдена за повече от 200 милиона долара заради песента ѝ „Rich Sex“, за която рапър от Куинс твърди, че тя е изплагиатствала след като той я изпълнил пред нея.

Джавара Хедли, рапър от Куинс, който е още и Brinx Billions, съди Ники, твърдейки, че ѝ е позволил да чуе неговата версия на „Rich Sex“ преди 2016 г. В документи, получени от TMZ, Brinx твърди, че Минаж му е казала, че парчето ще се продава отлично и ще стане световен хит.

Nicki Minaj is reportedly being sued by Queens rapper Brinx Billions for $200 MILLION over her song “Rich Sex” with Lil Wayne.

Brinx claimed that Minaj ripped off both the lyrics and production of his version of “Rich Sex” after playing it for her back in 2016. pic.twitter.com/J8gGmVFCvP

Но Brinx – който се обявява за текстописец, артист, музикален продуцент, композитор и рапър, твърди, че Ники му е отмъкнала песента и я включила в албума си „Queen“. Той съди Минаж за над 200 милиона долара за нанесени щети.

Рапърът твърди, че е познат с Ники от 2007 г. от MySpace.

