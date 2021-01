Извън Перник: Години след кървавото меле в къщата на ужасите в Нови Искър – мистерията остава неразгадана

В края на 2017 година и първите часове на 2018 година цяла България бе скована от жестоко престъпление. Зловещата история се разигра в Къщата на ужасите в Нови Искър, в която бяха застреляни петима, а шести член на семейството беше намерен убит недалеч от нея. Почти години мястото тъне в злокобна тишина, а съседите инстинктивно преминават на отсрещния тротоар. И досега съседите с ужас си спомнят 2 януари 2018 г., когато в къщата на ул. „Лозянски дол“ 5 бяха открити труповете на Неделчо Юнаков на 41 г., 20-годишният му син Георги, 16-годишната му доведена дъщеря Нанси, 18-годишният є приятел Боби, както и бабата на момичето.

Те са престояли в къщата почти 2 денонощия, защото никой от съседите не чул изстрелите в новогодишната нощ заради фойерверките и саморъчно направения от убиеца заглушител. За издирване беше обявена майката на Нанси и жена на Неделчо – Кети Кюхова. Появиха се съмнения, че тя е свързана с трагедията, но на следващия ден тялото й беше открито в кладенец край Нови Искър. По-късно ще стане ясно, че тя все пак има връзка с разстрела – той е извършен от любовника є, с когото тя скъсала преди дни. Всичко започнало на 31 декември 2017 година, когато цялото семейство се готви да посрещне Новата година в къщата, която купило с кредит наскоро.

Децата от предишните бракове на Кети и Неделчо не отиват на купон с приятели, а остават с родителите си. На гости е поканен и приятелят на 16-годишната Нанси – Боби Иванов, който също е от Нови Искър. Друго момче – съученик на Нанси, се разминава по чудо със смъртта, защото родителите му не го пускат да отиде на купон при нея. Към 19.30 ч. Кети отива да разходи кучето. Бившият й любовник Росен Ангелов, с прякор Горския, я дебне през цялото време. Точният час на смъртта на жената не е ясен, но тя е била убита първа, са категорични патоанатомите. Какво прави килърът до 23 ч., когато се връща, за да избие останалите от семейството, ще остане тайна завинаги.

След 22 ч. Неделчо и децата започват да се притесняват, че Кети все още не се е прибрала от разходката с кучето. Час по-късно в къщата влиза Росен Ангелов. Той хладнокръвно застрелва с по няколко куршума петимата, пуска и по един контролен изстрел в главите им. Последна е бабата, която е на горния етаж. Убиецът гази в кръвта на жертвите и оставя следи, които се опитва да изтрие. Една обаче остава.

Датата е 31 декември 2017 г. Росен се качва на джипа на Кети, който е паркиран пред къщата, натоварва трупа є и го изхвърля в кладенец край Нови Искър. Изтрива отпечатъците си от колата и я зарязва наблизо. Повече никой не го вижда жив. Два дни по-късно братът на Неделчо звъни в полицията. Той с часове се опитва да се свърже с роднините си, за им честити новата година, но телефоните на всички мълчат. Пристигналите полицаи заварват ужасяваща гледка. Къщата е потънала в кръв, на двата етажа лежат пет трупа. Ден по-късно полицията вече има заподозрян – Росен Ангелов.

За него се знае, че е вълк единак и много добре физически подготвен. Той ходел всеки ден на работа в Нови Искър, изминавайки 20 км. пеша от с. Луково, близо до Своге, където имал къща. Коли на жандармерията, тежка бронирана техника, хеликоптер и барети започват издирването му. Претърсена е къщата на Ангелов. Полицаите открили, че в нея до преди часове е имало някой, компютърът е заварен включен, е него е качена любимата на Росен детска порнография.

В София плъзга слух, че Ангелов е видян в жк „Дружба“ в София, което предизвиква паника в района. Сигналът се оказва фалшив. Кръгът около убиеца обаче се стеснява и той явно разбира това. От къщата си в Луково се придвижва до изоставена вила наблизо. Вади пистолета, с който е застрелял семейството и си пуска куршум в главата. Тялото е намерено два дни по-късно от полицаите, претърсващи района.

МВР така и не обясни защо Ангелов, който не се е крил преди масовото убийство, не е бил задържан по рано, след като преди 9 г. е обявен за издирване за блудство с дете. Той е бил активен в профила си във Фейсбук, срещал се е с Кети, ходил е на работа. И е замислял нови престъпления, заради които е посегнал на любовницата и семейството. Криминалисти посочиха два мотива за зверското престъпление – емоционален и финансов. Убитата Кети Кюхова се е занимавала с почистване на домове на заможни българи в София и околностите, а Росен е искал да ограби някои от тези жилища. Именно това станало причина за разрива в отношенията между двамата – Ангелов настоявал да получи от нея ключове и достъп до алармените системи на някои от тези домове, което накарало Кети да осъзнае, че любовта му не е била съвсем безкористна и тя се разделила с него. Според полицията, Росен е избил семейството на жената, за да бъдат заличени всички свидетели.

Кой е Росен Ангелов?

Криминалната кариера на убиеца започва през 1994 г., когато като войник е осъден за търговия с валута. Това обаче е дребно престъпление на фона на всичко, което ще последва в живота му. Три години по-късно – през 1997 г. започва първото дело срещу него за блудство. Ангелов е обвинен, че е насилил 11-годишната дъщеря на жената, с която живеел тогава и е осъден на 7 г. Малко след като излиза от затвора прави катастрофа, като шофьор на такси.

Осъден е на пробация и пак е издирван. Пак край с. Луково. Следват още редица обвинения, едно от тях отново за блудство с 12-годишно дете, но така и не влиза в затвора, защото успява да се скрие и е издирван цели 9 г., като така и не е хванат, уточнява в. Труд. Наричали го Горския. Ходел пеша, живеел изолирано. Нямал нито документи, нито постоянна работа, нито постоянен дом. Познатите му го описват като лукав, хитър, интелигентен. Увличал се от оръжия. В дома му са били открити дори части от ръчни гранати. Интересно е обаче какво се случва с виртуалния живот на жертвите на Горския! Очаквано или не, но профилите на Неделчо Юнаков и този на Кети са все още активни, допълва „Блиц“.

Фейсбук акаунтите на сина на Неделчо – Георги и малката Нанси са изтрити.

Деактивиран е и профилът на приятеля на Нанси – Боби. Щом някои се опита да влезе в профила му се появява фейсбук съобщение, което гласи: „We hope people who love Боби will find comfort in visiting his profile to remember and celebrate his life“ в превод: „Надяваме се, че хората, които обичат Боби, ще намерят утеха в посещаването на профила му, за да помнят и празнуват живота му“.

