ЛЮБОПИТНО: Доналд Тръмп и Мишел Обама – най-харесваните в САЩ през 2020 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и бившата първа дама Мишел Обама са най-обожаваните мъж и жена в САЩ през 2020 г., според ново проучване на Gallup, публикувано днес. За пръв път Тръмп оглавява класацията сам, след като през 2019 г. Раздели първото място с предшественика си Барак Обама. За Мишел Обама това е третата поредна година като най-почитаната жена в Америка, пише сайтът Darik News .

За Тръмп, който има общо 39% одобрение като президент, признанието е потвърждение за неговата трайна популярност сред републиканците, дори след бурната година, в която срещу него имаше процедура импийчмънт, бе остро критикуван за действията на администрацията в пандемията, покачи се расовото напрежение в страната, накрая той загуби изборите.

Queen Elizabeth II made the top 10 most admired women of 2020 list according to a new Gallup poll.

HM’s top 10 finish this year is her 52nd, far more than any other woman. https://t.co/pxeh6VdzeM # pic.twitter.com/JODqSuitlK

— The Duke & Duchess of Cambridge Court (@TRHWillsandKate) December 29, 2020

Барак Обама е на второ място сред мъжете с 15%. Новоизбраният президент Джо Байдън се класира на трето място с 6%, а д-р Антъни Фаучи, най-добрият експерт по инфекциозни болести в страната, се класира на четвърто място с 3%. Папа Франциск, независимият сенатор Бърни Сандърс от Върмонт и Бил Гейтс също бяха сред най-почитаните мъже в списъка.

В партийното гласуване 48% от републиканците избраха Тръмп, докато Обама беше най-добрият избор сред демократите с 32%, а Байдън получи 13% сред демократите. Тръмп и Обама си поделиха по 11% при независимите анкетирани.

Gallup: President Trump is most admired man of 2020. Ends Barack Obama’s 12-year most-admired run. https://t.co/k1E8VufMMe pic.twitter.com/XoXx6OaO9f

— Byron York (@ByronYork) December 29, 2020

Най-харесваната жена Мишел Обама получи 10% от гласовете, новоизбраният вицепрезидент Камала Харис е зад нея с 6%, а първата дама Мелания Тръмп се класира на трето място с 4%.

Мелания Тръмп отстъпи на Мишел Обама през 2019 г. и беше сред първите 10 най-харесвани жени през последните четири години, но никога не бе класирана на първо място.

Хилари Клинтън, германският канцлер Ангела Меркел и кралица Елизабет II също бяха сред най-почитаните жени.

Анкетата е проведена по телефона от 1 до 17 декември сред произволна извадка от 1018 възрастни.

