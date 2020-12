COVID-19: Под прикритието на мрака стотици скиори прекрачиха COVID-19 ограниченията в курорт в швейцарските Алпи

Стотици британски туристи тайно напуснаха швейцарски ски курорт, след като властите ги карантинираха, за да спрат разпространението на новия вариант на коронавируса.

Властите в алпийското село Вербие, популярно сред британските скиори, казаха на почиващите, че трябва да се поставят под карантина за 10 дни на 21 декември, ако са пристигнали в курорта от Великобритания от 14 декември.

Инструкцията бързо предизвика недоволство и повече от 400 скиори, които се надяваха да прекарат Коледа по склоновете нарушиха КОВИД правилата. 50 напуснаха веднага, според германския вестник Deutsche Welle, а до неделя останаха само шепа туристи. Някои от тях са преминали пеша границата с Франция.

Scarpered: Hundreds of British tourists who didn’t fancy spending ten days in quarantine in #Verbier have crept out of their hotels and hotfooted it – some to France. https://t.co/EOAQalhQCA

— swissinfo.ch (@swissinfo_en) December 28, 2020