ЛЮБОПИТНО: Роби Уилямс преживял най-голямото отравяне с живак, което лекарите са виждали

Роби Уилямс разкри, че заради хранителен режим, заради който за малко щял да умре. 46-годишният певец призна, че веднъж спазвал диета, според която трябвало да яде морски дарове, включително октоподи, калмари и риба тон всеки ден. Този наситен на морски храни режим обаче, станал причина за натрупване на опасни нива на живак в кръвта му.

В интервю пред Radio X той сподели, че това е най-голямото отравяне с живак, което лекарите са виждали. Това се случило, заради режим който спазвал. Налагало се да яде риба по два пъти на ден и това е причината организмът му буквално да се натрови с живак.

Robbie Williams almost died after eating too much fish! https://t.co/vFFYAH1ugk pic.twitter.com/JXnzCDpM2P

— PerthNow (@perthnow) December 17, 2020

Певецът признава, че отишъл да се изследва, тъй като съпругата му е по-притеснителната, когато става дума за здравето им и често си прави всевъзможни тестове.

Все пак в случая Роби Уилямс е щастлив, че е послушал половинката си, защото наистина е имало огромна опасност за живота му.

Още на следващия ден изпълнителят минал изцяло на растителен хранителен режим.

