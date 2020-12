ЛЮБОПИТНО: Предлагат на търг неизвестни писма на лейди Даяна

Неизвестни писма на лейди Даяна /1961-1997/ с тайни, понякога трагични събития от личния ѝ живот, ще бъдат изложени на търг с начална цена 40 хиляди долара, пише в. Daily Mail.

Наддаванията се организират от аукционната къща „Дейвид Лей“. Над 30 писма, написани до доверения ѝ семеен приятел Роджър Брамбъл, който помогнал навремето на кралската особа да се справи с някои кризисни моменти, ще търсят купувач. Въпросната кореспонденция е била изпратена до адресата в периода август 1990 г. – май 1997 г.

Unseen letters penned by Princess Diana to family friend are expected to fetch £30,000 at auction https://t.co/QIgcZVYl1r

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 21, 2020

В продължение на 23 години, след трагичната катастрофа, отнела живота на лейди Даяна, писмата са се съхраявали в нает банков сейф. Те се отнасят до времената от развода ѝ с принц Чарлз през 1986 година. Според специалисти кореспонденцията на кралската особа разкриват много неща за нейната реална личност, освободена от страничния предубеден поглед на изкушени хроникьори.

В писмата си Даяна споделя много лични неща, сред които и „ужасната седмица“, която преживяла след публикуването на биографията на Андрю Мортън от 1993 г., която разкри, че е направила опит за самоубийство.

