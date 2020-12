ЛЮБОПИТНО: Откриха гвоздей от кръста на Христос

Представител на група археолози от Чехия Иржи Синделарж съобщи пред медиите, че в средновековен манастир в старинния град Милевско, намиращ се в южната част на страната, е било открито парче от гвоздей от кръста, на който е бил разпнат Исус Христос, предаде ТАСС, цитира БТА.

„По време на изследване на манастирските стени е била открита внимателно скрита в тях ниша, уточни Синделарж. В нея е била положена дарохранителница, в която се е съхранявало парче от кован гвоздей с дължина 6 сантиметра. Става дума за един от пироните, с които е бил прикован към кръста Христос“.

Did they find a nail from the #cross of #Jesus in the #Czechia? #Archaeologists have #discovered an unexpected treasure in the secret corridor of the #Milevsko #Monastery. Via @lidovky https://t.co/Dbe3nauGjH #history #DiscoverCzechia #relic

— Discover Czechia (@DiscoverCzechia) December 21, 2020

Дарохранителницата била изработена от ценни сортове дърво не-по късно от половината на пети век. В нея се съхранявала също и златна табелка, на която били гравирани главните латински букви IR, което означава Iesus Rex – Крал Христос.

Археологът пояснява, че по такъв начин са били обозначавани в Средновековието християнските реликви, свързани със земния живот на Божия Син.

„Находката в манастира в Милевско представлява изключително важно откритие от гледна точка на науката за християнската религия. Тя предизвика интереса на йерархията на католическата църква. Културно-историческата стойност на находката е от огромно значение“, изтъкна Синделарж.

