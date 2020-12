ЛЮБОПИТНО: В САЩ откриха златна рибка с гигантски размери (СНИМКA)

В американския щат Южна Каролина бе открита огромна златна рибка, съобщи Unilad.

Откритието бе направено от работниците от службата за парковете и зоните за отдих, които проверявали качеството на водата в езерото Оук Гроув Лейк. При един от тестовете във водата се потапяли електроди и се подавал ток.

По време на тестването рибите изплували на повърхността, където ги оглеждали експерти. Този път от езерото изскочила златна рибка с дължина 38 сантиметра и тегло 4 килограма. След като била огледана и оразмерена тя била върната във водата.

Обикновено златните рибки не се срещат във водоемите на Южна Каролина, затова специалистите смятат, че някой е пуснал рибката в езерото. Кога е станало това не е известно, но при предишната проверка на езерото рибката не била засечена.

Златните рибки достигат до дължина от максимум 15 сантиметра и тежат до 350 грама. В същото време са известни екземпляри, достигащи до 48-сантиметрова дължина. Отглежданите златни рибки живеят до 10-30 години, а дивите до 40 години.

Този март бе съобщено, че карнавална златна рибка, принадлежаща на жителка на американския град Чикаго, щата Илинойс, канибалски изяла себеподобните си и се удължила до 30 сантиметра. След това жената трябвало да ѝ купува нов аквариум.

WHOA! Check out this 9lb goldfish found in Oak Grove Lake, SC! Discovered when work was being done to examine area lake fish populations & health. It was safely released back into the lake

Публикувахте от Chris Suchan Meteorologist в Петък, 11 декември 2020 г.

Коментари

коментара