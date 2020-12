ЛЮБОПИТНО: Принц Хари съди британски вестник за клевета

Принц Хари съди издателя на британския вестник Mail on Sunday за клевета, съобщават международните информационни агенции.

Съпругата му Меган съди същия вестник за нарушаване на авторски права и защита на информация.

Според няколко британски вестника Хари е завел дело срещу The Associated Publishers за клевета в края на ноември заради статия във в. Mail on Sunday, публикувана през октомври. В нея се твърди, че принцът е загубил връзка с британските морски сили за специални операции Роял маринс, за които отговаряше, докато изпълняваше задължения към британското кралско семейство.

Хари беше военнослужещ 10 години, преди да стане високопоставен член на кралското семейство с официални задължения към него. Той беше назначен на церемониалната длъжност почетен капитан във военноморските сили от кралицата през 2017 г., но трябваше да се откаже от титлата в рамките на споразумението, сключено с кралското семейство през март, когато се премести да живее в САЩ със съпругата и сина си. Тогава британските медии писаха, че принцът е разстроен, че трябва да се откаже от военните си задължения.

Меган води дело срещу същия издател за статии, публикувани в „Мейл он сънди“ през 2019 г., в които са включени части от писмо до баща ѝ от 2018 г.

Принц Хари, който е шести по ред за наследяване на престола, многократно се е оплаквал от отношението на медиите към семейството му. Той е казвал, че това е една от основните причини да напусне Великобритания.

