ЛЮБОПИТНО: Мощна геомагнитна буря ни връхлита в сряда и четвъртък

В нощта срещу четвъртък Земята ще бъде връхлетяна от мощна геомагнитна буря, предизвикана от изхвърлянето на коронарна материя от Слънцето, което се състоя в понеделник, предаде ТАСС. Това е първата подобна буря от три години насам.

Агенцията цитира съобщение на Лабораторията по рентгенова астрономия към Руската академия на науките.

Първите облаци със слънчева плазма се очакват още утре сутринта, на 9 декември, окото 0:2-0:3 часа българско време. А основното изригване ще достигне до орбитата на нашата планета около 21-23 часа българско време на същия ден. Цялата наша планета ще се зареди със слънчево вещество приблизително в период не по-голям от едно денонощие до средата на 10 декември, се казва в съобщението.

Minor (G1) geomagnetic storm watch in effect beginning Wednesday when a CME is expected to sweep past Earth. Aurora watch in effect for the next 48-72 hours. pic.twitter.com/5zQZB8PMX4

— SolarHam (@SolarHam) December 8, 2020

Както отбелязват учените, тази геомагнитна буря ще бъде предизвикана от сравнително слабо слънчево изригване от клас C7.4, което беше регистрирано вчера. Това събитие стана третата проява на активност на светилото за последните няколко седмици. Данните свидетелстват, че звездата постепенно се „събужда“ след периода на ниска активност, стартирал през септември 2017 година.

Новото изригване на Слънцето стана в същия регион, в който по-рано възникна най-мощното събитие за годината, регистрирано в края на месец ноември. Слънчевият участък по това време не беше насочен към Земята и изхвърлената плазма премина покрай нашата планета, припомня агенцията.

