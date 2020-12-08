ЛЮБОПИТНО: Рецепта за вечеря: Медальони от свинско месо

Необходими продукти:
400 г свинско месо
50 мл бяло вино
4 домата
2 с. л. зехтин
1 ч. л. горчица
1 глава лук
черен пипер
сол
Начин на приготвяне:
Нарежете месото на филии (медальони) с дебелина около 4 см. Когато избирате месото, внимавайте да е по-чисто без много жилки. Загрейте зехтина или друга мазнина по избор на силен огън и сложете медальоните да се запекат от двете страни.
През това време нарежете лука на полумесеци, а доматите на едро. Когато месото е готово, добавете зеленчуците при него. Гответе още около 3 минути.
Преместете медальоните с лука и доматите в отделен съд и покрийте с капак или завийте във фолио, оставете за няколко минути. Ако в тигана е останал сос от месото, добавете в него виното, горчицата и подправките. Когато се сгъсти, полейте с него готовите медальони при сервиране, пише Actualno.com.
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