ЛЮБОПИТНО: Сервитьорка получи $ 2000 бакшиш за бавно обслужване

Сервитьорка от ресторант в Тексас получи огромен бакшиш от 2000 долара и то в смяна, в която ѝ се налагало постоянно да се извинява за бавното обслужване, съобщи RT. На нея обаче не ѝ се полагал и цент от щедрата сума заради политиката на заведението сервитьорите да не взимат повече от 500 долара бакшиш, предава DarikNews.

Емили Бауър, която постъпила 2 седмици преди това в ресторанта Red Hook Seafood and Bar, разказа пред местните медии: „По време на моята смяна в неделя, в която трябваше да сервирам на много маси, многократно се извинявах на гостите за бавното обслужване“.

И тогава клиент, собственик на три ресторанта, показа съпричастност към сервитьорката: гостът ѝ връчи бакшиш от 2000 долара.

„Весела Коледа! Продължавайте да работите усилено!“, написа още той към сметката.

Емили Бауър, която е майка на 2 малки деца, разказа как е била трогната от неочаквания жест: „Никога не съм имала Коледа, в която да имам възможност да харча много за тях“, обясни тя.

В крайна сметка, въпреки правилата в ресторанта, вдигнатият медиен шум принуди собствениците на заведението да изплатят цялата сума от бакшиша на своята сервитьорка.

