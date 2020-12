ЛЮБОПИТНО: Финалът на легендарния конкурс Playmate Of The Year 2020 в неделя ще е достъпен за всички

На 13 декември, неделя, от 22:00 ч. ще се излъчи най-дългоочакваното лайфстайл събитие в България – финалът на конкурса Playmate Of The Year 2020. COVID-19 и последвалият локдаун не можаха да нарушат традицията на конкурса и докато мнозина очакваха събитието да не се състои – организаторите обявиха, че вече са планирали иновативен формат за провеждането и излъчването му. Заради епидемиологичната обстановка и поради мерки за сигурност, церемонията ще бъде без публика, а финалът ще се излъчва безплатно и изцяло онлайн на playstar.bg и по Nettera.TV+.

“Във времена на изпитания се намират нови начини да се продължи напред. Ситуацията, която пандемията провокира е трудна за всички ни, но ние рискувахме. Това което сме подготвили няма да е просто церемония за избор и обявяване на победителката – очаква ви спектакъл, по-добър и пищен от новогодишна програма!”, разказва за предстоящото шоу Борис Гълъбов, продуцент на събитието.

На сцената с участничките в конкурса ще се появят редица музикални величия – Мария Илиева, Иво Димчев и група “Мастило” са само част от изненади за зрителите. Но какво са подготвили те – гледайте финала в неделя, 13 декември, от 22:00 ч. на playstar.bg

До голяма степен това е финалът на знаменития формат „Playmate of the Year“. Както вече ви информирахме, още през април Playboy Inc., спря всички живи изяви, както и хартиените си издания в по-голямата част от света. Българският Playmate of the Year може да се окаже, че ще е последното издание изобщо на легендарния формат.

Как ще продължи всичко през 2021-а година?

Вероятно ще научим в неделя, 13 декември в директното излъчване на финала. Едно е сигурно и през 2021-а ще има и конкурс, и хартиено издание…

Повече информация излъчването на церемонията Playmate Of The Year 2020 I Final може да намерите тук: https://fb.me/e/1Z58hTLw9

